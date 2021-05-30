جدول رحلات مصر للطيران اليومي: الشركة تسير 57 رحلة غدا

تسير مصر للطيران، غدا الإثنين 31 مايو، 57 رحلة جوية، بمعدل 42 رحلة دولية إلى كل من واشنطن، وتورنتو، وعمّان، وبيروت، وبغداد، ولاجوس، وأكرا، والدوحة، ولندن، وباريس، وروما، ودبي، وإسطنبول، وفرانكفورت، وموسكو، وأبوظبي، وجوبا، والبحرين، والخرطوم، ولارناكا، والشارقة، ونيروبي، وأديس أبابا ، وإربيل.

كما تسير الشركة 13 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، ورحلتي شحن جوي.

وتنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5077 راكبا.