«مصر للطيران» تسير 57 رحلة دولية وداخلية لنقل 5195 راكبا غدا

تسير شركة مصر للطيران، غدا الأحد، 30 مايو، 57 رحلة جوية بمعدل 41 رحلة دولية إلى كل من بغداد، إربيل، ندجامينا، لاجوس، الدوحة، لندن، ميلانو، نيويورك، باريس، أبوجا، روما، دبي، أمستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، برلين، موسكو، أبوظبي، ميونخ، برشلونة، البحرين، إسطنبول، الخرطوم، عمّان، بيروت، الشارقة، عنتيبي، أديس أبابا، و13 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، و3 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5195 راكبا.