«مصر للطيران» تسير 63 رحلة دولية وداخلية لنقل 5653 راكبا غدا

تسير مصر للطيران، اليوم الجمعة، 60 رحلة جوية بمعدل 46 رحلة دولية إلى كل من «بغداد، لاجوس، دوالا، الدوحة، لارناكا، أثينا، لندن، نيويورك، دبي، ميلانو، روما، باريس، أبوجا، إسطنبول، أمستردام، أبوظبي، فرانكفورت، كوبنهاجن، موسكو، جوبا، ميونيخ، بودابيست، البحرين، الخرطوم، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، وأديس أبابا»، و12 رحلة داخلية إلى كل من «شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، وأسوان»، ورحلتين شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4650 راكبًا.

كما تسير مصر للطيران، غدا السبت 29 مايو، 63 رحلة جوية بمعدل 46 رحلة دولية إلى كل من «بيروت، بغداد، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحة، آثينا، مدريد، لندن، نيويورك، باريس، روما، دبي، إسطنبول، جينيف، أمستردام، بروكسل، برلين، ميونيخ، أبوظبي، البحرين، إسطنبول، الخرطوم، عمان، القصيم، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، عنتيبي، موسكو، وفيينا»، و13 رحلة داخلية إلى كل من «شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان، ومرسى علم» و5 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 5653 راكبًا.