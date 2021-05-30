عاجل.. ضبط أدوية مهربة بقيمة 36 مليون جنيه

تمكنت هيئة الدواء المصرية، بالاشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ومكافحة المخدرات ومباحث التموين وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة والسكان، من ضبط 665 ألف عبوة أدوية، بقيمة 36 مليون جنيه.

وتمكنت الحملات المشتركة من ضبط أدوية مسجلة بهيئة الدواء تباع بأماكن غير مرخصة، وأدوية مهربة وغير مسجلة بالهيئة، بالإضافة إلى 390 ألف عبوة كمامات مجهولة المصدر، بلغت قيمتها 700 ألف جنيه.

يذكر أن الإدارة المركزية للعمليات بالهيئة قامت بشن 2713 حملة تفتيشية بالتنسيق مع الجهات الرقابية، وضبط 148 مكانا غير مرخص، وذلك في الآونة الأخيرة.

يأتي ذلك في إطار دور الهيئة الرقابي، وجهودها لمتابعة وضبط سوق الدواء المصرية، ومكافحة تهريب الأدوية من الخارج، ومداهمة أماكن التخزين والتداول غير المرخصة.