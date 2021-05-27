وزير الخارجية: 4 محاور أساسية للرؤية المصرية بشأن القضية الفلسطينية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر تابعت عن كثب ما شهدته الأراضي الفلسطينية المحتلة، من تصعيد غير مبرر وانتهاكات جسيمة، تتعارض مع أسمى مبادئ حقوق الإنسان، التي نحرص جميعا على إعلائها، وبذلت مصر جهودا مضنية وأجرت اتصالات مكثفة مع كل الأطراف المعنية، لوقف معاناة الشعب الفلسطيني، وضمان تمتعه بحقوقه المشروعة، بما يسمح باستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، ونجحت في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، لمنع المزيد من تدهور الأوضاع الفلسطينية.

وأضاف «شكري»، خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأذاعتها فضائية extra news، أن الرؤية المصرية تتأسس من 4 محاور أساسية، أولا دعم وتثبيث وقف إطلاق النار، ثانيا دفع وآفاق التسوية السياسية بإطلاق مفاوضات جادة، تهدف للتوصل بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس المرجعيات القانونية الدولية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة، تفاديا لتكرار جولات الصراع الفلسطينية الإسرائيلية.

وأشار إلى أن المحور الثالث تقديم الدعم الإنساني اللازم، وفتحت مصر معبر رفح، لضمان وصول المساعدات الإنسانية، كما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واختتم: «تتطلع مصر إلى أن يصدر المجلس قرارا يسهم في إرساء مبدأ حقوق الإنسان بما يتصل بقضية الشعب الفلسطيني».