«التعليم» تحسم مصير التشعيب في الثانوية العامة خلال أيام

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّه سيتم حسم مصير التشعيب في الثانوية العامة 2021 خلال أيام، موضحا أنّ الموضوع قيد البحث حاليا في المجلس الأعلى قبل التعليم الجامعي، والوزارة حريصة على تطوير المناهج الدراسية لمختلف المراحل الدراسية، وعلى الطلاب متابعة المنصات والقنوات التعليمية للتعرف على كيفية الوصول إلى محتوى تفاعلي رقمي.

جاء ذلك في رده على الطالب طارق كمال، بالصف الثاني الثانوي بمدرسة الثانوية العسكرية بمحافظة الزقازيق، عبر تطبيق واتساب، موضحا أنّه سيتم إعلان تفاصيل مهمة في امتحانات الثانوية العامة 2021 خلال أيام، وعلى الطلاب الاستفادة من المحتوى التعليمي في المنصات التعليمية.

ياسمين: إلغاء الشتعيب يتيح للطالب فرصة معرفة المواد التي تؤهله لأكثر من كلية

وقالت ياسمين حلمي، مدرس أول مادة العلوم، إنّ إلغاء التشعيب يعود بالنفع على الطالب، ويتيح له الاختيار من بين أكثر من كلية، مؤكدة أنّ الطالب في المرحلة الثانوية لا يدرك جيدا ما هي الكلية التي تناسب ميوله، لذك فإلغاء التشعيب يتيح له الفرصة لمعرفة المواد التي تؤهله لأكثر من كلية.

وأضافت ياسمين في تصريحات لـ«الوطن»: «إلغاء التشعيب يعني الطالب هيتعلم صح مفيش حاجة اسمها علمي علوم وعلمي رياضة على أيامنا»، مؤكدة أنّ ارتباط التشعيب بالدروس الخصوصية يرجع لأولياء الأمور، الذين يسارعون إلى حجز الدروس الخصوصية قبل بدء العام الدراسي في المدارس: «من غير ما حتى يعرفوا إيه طبيعة شرح المعلمين».

وتابعت أنّه يجب على الطلاب متابعة شرح المعلم في المدرسة، والمنصات والقنوات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحة أنّ كل هذه العوامل تساعد الطالب على فهم المقررات الدراسية بشكل جيد بعيدا عن الدورس الخصوصية.

حسن: التشعيب في الثانوية العامة لا يخدم تنمية مهارات الطلاب

من جانبه، قال تامر حسن، مدرس، إنّه يؤيد إلغاء التشعيب في الثانوية العامة، موضحاً أنّه يجب على الطالب فهم جميع المواد الدراسية العلمية وذلك بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية، وحال حصول الطالب على مجموع لا يؤهله للالتحاق بكلية الطب يمكن أن يلتحق بكلية الهندسة.

وأضاف حسن لـ«الوطن»، أنّ التشعيب في الثانوية العامة لا يخدم عملية تنمية المهارات لدى الطلاب، ويجب على الطالب فهم المواد المتخصصة كالرياضيات والفيزياء إلى جانب مواد الكيمياء والأحياء.

في سياق متصل، قالت فاتن أحمد، إحدى أولياء الأمور، إنّ التشعيب في الثانوية العامة أفضل بالنسبة للطالب، موضحة أنّ المقررات الدراسية مكثفة، وحال إلغاء التشعيب يصبح هناك عبئا إضافيا على الطالب ولا يتمكن من الإلمام المقرر الدراسي.