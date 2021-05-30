«المتحدة»: لا نحتكر الدراما على قنواتنا.. ونتعاون مع فضائيات كثيرة

رد المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على سؤال الإعلامية عزة مصطفى، حول أن الشركة المتحدة ستقوم بإعطاء الأعمال الدرامية الخاصة بها لقنوات مصرية غير القنوات التابعة للمجموعة، حيث قال «احنا بالفعل بنعمل كده، الدراما بتاعتنا السنة دي كانت موجودة على 9 محطات مصرية و5 محطات عربية، ده مش جديدة علينا، والقنوات دي بعيدة عن محطاتنا».

وأضاف «صالح»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، على شاشة «صدى البلد»، أن احتكار الدراما على قناة بعينها ليس أفضل شيء، «ده مش أحسن حاجة، احنا الدراما السنة دي عرضناها على قنواتكم وعلى التليفزيون المصري وقنوات كتير أوي»، موضحًا أن البعض فهم توقيع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مذكرة تفاهم مع إحدى القنوات الموجودة في السوق المصري والعربي بشكل خاطئ.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن ما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم هو أننا بصدد التعاون على لإنتاج أعمال ضخمة، والصدد في التعاون في توزيع أعمالنا خارج مصر، «فيه ناس بتقول احنا دخلنا شراكة مع بعض وبقت تبع المتحدة، ده غير صحيح، احنا مضينا مذكرة تفاهم، بمقتضاها هنبتدي ندرس عشان نوصل للمعادلة الأمثل في أن احنا نكون معاهم ونذيع أو نوزع بره مصر».

وتابع: «في نفس الوقت ممكن يكون الموضوع له علاقة بإن احنا نبقى شغالين في إطار مختلف مع كافة القنوات اللي موجودة في السوق المصري، إضافة إلى إننا عندنا خبرات في منع القرصنة الإلكترونية على المحتوى، هما هيستعينوا بالخبرة بتاعتنا في المجال ده».