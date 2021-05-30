حجاج عبدالعظيم.. صدمة الموت تفجعه مرتين في أسبوع واحد

يعيش الفنان حجاج عبدالعظيم أيام مؤلمة بعد أن فقد فى أسبوع واحد شقيقته فاطمة وشقيقة زوجته بعد صراع مع المرض.

حجاج عبدالعظيم يفقد شقيقته فاطمة

حجاج عبدالعظيم فقد أول أمس شقيقته فاطمة التي كانت من أقرب الشخصيات لقلبه وهو ما جعل الفنانين يتعاطفون معه ويواسونه حيث كتب الفنان صلاح عبد الله: "الدوام لله .. قلبي معاك يا حبيبي .. ربنا يرحمها ويثبتها ويعفو عنها ويرزقها نعيمه" وكتب الفنان هاني رمزي: "البقاء والدوام لله يا حبيبي، وربنا يعزيكم ويصبركم يا رب".

كان حجاج عبد العظيم، قد أعلن يوم الإثنين من الأسبوع الماضي، وفاة شقيقة زوجته، بعد صراع مع المرض، وتمنى من محبيه بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وكتب عبر حسابه على الـ «فيس بوك»: "توفت أخت زوجتي بعد صراع مع المرض.. اللهم اغفر لها واعفو عنها وأدخلها فسيح جنتك".

حجاج عبدالعظيم يطلب من جمهوره الدعاء للراحلين

وأعلن حجاج عبد العظيم أول أمس عن وفاة أخته فاطمة، وعلق قائلاً: أختى الغالية الحنونة التى كانت بمثابة الأم.. فاطمة عبد العظيم.. أرجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة.. مع ألف سلامة يا غالية.

يذكر، أن الفنان حجاج عبد العظيم يشارك فى مسرحية "أبو العربي" بطولة هانى رمزى وداليا البحيرى ومحمد جمعة وأحمد فتحى وعمرو عبد العزيز وآخرون، ومن إخراج تامركرم، تأليف محسن رزق.

وشارك الفنان حجاج عبد العظيم في موسم رمضان الماضي بمسلسل إذاعي يحمل اسم "الصهبجية"، ويذاع على راديو مصر، من بطولة كل من إيمان السيد وميرنا وليد وراندا البحيرى.