مستشار أبو مازن: مصر تقوم بدور محوري على مستوى كافة الشؤون العربية

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، إن فلسطين تتابع بكل حب وتقدير وعرفان كافة المجهودات والتحركات المصرية على مستوى القضية الفلسطينية، موضحًا أن هناك تنسيق متكامل بين مصر وفلسطين على مستوى تلك القضية والقضايا الأخرى أيضًا، ومؤكدا أن مصر تقوم بدور محوري في الفترة الأخيرة على مستوى كافة الشؤون الإقليمية العربية والإسلامية والدولية على حد سواء، وليس على مستوى القضية الفلسطينية فقط.

وأضاف «الهباش»، خلال مداخلة هاتفية من رام الله، الأحد، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن هناك تناغم في المواقف بين فلسطين ومصر حول مختلف القضايا، موضحًا أنه في مقدمة هذه القضايا، ما يخص ضرورة تثبيت تهدئة شاملة بالأراضي الفلسطينية بشكل عام وفي قطاع غزة والضفة الغربية والقدس بالأخص، بما يشمل وقف كل الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الدينية والمواطنين الفلسطينين.

وأشار مستشار الرئيس الفلسطيني عباس أبومازن، إلى أن مصر تتفق أيضًا مع فلسطين على ضرورة البدء بعملية إعادة إعمار ما دمره الكيان المحتل بقطاع غزة، وذلك من خلال آليات تشرف عليها دولة فلسطين السلطة الفلسطينية بمؤسساتها الرسمية، بالتعاون بالطبع مع دول الإقليم والمجتمع الدولي وفي مقدمة هؤلاء مصر.

وأردف، أن النقطة الثالثة التي تتفق فيها مصر مع فلسطين، تخص ضرورة إطلاق علمية سياسية جدية تفضي إلى انهاء الاحتلال، معللا أن الكيان المحتل هو سبب الأزمة والمشكلة، مؤكدًا أنه حين ينتهي الاحتلال فإن 90 % من مشاكل المنطقة ستنتهي.

وصرح، أنه هناك تناغم وتوافق بين فلسطين ومصر حول تلك النقاط والقضايا، وكذلك حول عدد آخر من القضايا، مشددًا أن أهم المطالب حاليًا تتمثل في وقف يد جيش الاحتلال عن الفلسطينين والمقدسات الدينينة وفي مقدمتها المسجد الأقصى.