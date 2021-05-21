حملات لمتابعة تنفيذ قرارات غلق المحال التجارية والمقاهي بجنوب سيناء

طبقت محافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، قرار غلق المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، والأنشطة الأخرى، المدرجة ضمن قرارات مجلس الوزراء، في الموعد المحدد في تمام الساعة التاسعة مساءً، للحد من انتشار فيروس كورونا.

حملات أمنية لغلق كافيهات شارع 306

وقامت الحملات الأمنية بمدينة الطور بفض التجمعات التي توجد على الكورنيش، وشارع 306، والكافيهات المتواجدة على الكورنيش، وفصل التيار الكهربائي عن أعمدة الإنارة، ووضع الحواجز لمنع المواطنين من التواجد على كورنيش النيل بالمحافظة.

تكثيف حملات الرقابة لتنفيذ قرار الغلق

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى تكثيف حملات الرقابة لتنفيذ قرار غلق المحال، والمطاعم العامة، والكافيهات، والورش، والأعمال الحرفية، بالتنسيق مع رؤساء المدن، تطبيقًا للإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا.

وأكد المحافظ في تصريح له اليوم، أنه يجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق بكل حسم، في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع، والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.

إعادة فتح الشواطئ والحدائق والمتنزهات

وأوضح المحافظ أنه جرى إعادة فتح الشواطئ والحدائق والمتنزهات، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية و الوقائية واتباع قواعد التباعد، من خلال تنظيم المظلات بمسافات محددة، واستخدام الأشياء أحادية الاستخدام.

وأشار إلى أنه جرى تجهيز الشواطئ بكل الخدمات قبل تشغيلها، مع تكثيف المتابعات الدورية، للتأكد من التزام المواطنين بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية و الوقائية.