تحرير 277 محضر مخالفة لمواعيد غلق المحال التجارية والمقاهى بأسيوط 

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن الحملات الرقابية حررت 277 محضرا متنوعا لعدم الالتزام بمواعيد الغلق وعدم ارتداء كمامة وفض سرادقات عزاء وأفراح خلال يوم واحد بمراكز وأحياء المحافظة ضمن الحملات والجهود اليومية التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية لتطبيق قرارات غلق المحال التجارية والمقاهي والمطاعم اعتبارًا من الساعة التاسعة مساءا، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد لتحقيق الانضباط في الشارع والقضاء علي الزحام لمواجهة جائحة كورونا.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تلقى تقريرًا من إدارة الأزمات والعمليات بديوان عام المحافظة، ضم بيان بعدد المحاضر التي تم تحريرها خلال يوم واحد لتنفيذ تطبيق مواعيد الغلق الجديدة للمحلات والمقاهى التي بلغت 277 محضرا متنوعا وتمثلت فى محاضر عدم الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة وعدم ارتداء كمامة واقية ومحاضر نظافة وبيئة وإشغالات وفض أسواق وأفراح وسرادقات عزاء ووصل إجمالى ما تم تحريره من محاضر منذ تطبيق القرارات وحتى الان 3422 محضر متنوع .

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والأحياء إلى تكثيف الحملات المفاجئة والمستمرة بصفة يومية وتكثيف الجهود لتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية بالتنسيق مع مديرية الأمن والجهات المعنية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون او تقاعس طبقاً لتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته المواطنين وأصحاب المحال التجارية والمطاعم والكافيهات بالالتزام بتطبيق القرارات الصادرة حفاظاً على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبًا للاصابة بالفيروس والحد من انتشاره والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 .

وأعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع.