تعرف على مواعيد عمل المقاهي والمولات بعد قرار مجلس الوزراء اليوم

وفقا لقرار اللجنة العليا الحكومية لإدارة أزمة فيروس كورونا، ستكون مواعيد عمل المقاهي والمولات، بداية من الثلاثاء المقبل متوافقة مع مواعيد العمل الصيفية المعلنة في مواعيد فتح وغلق المقاهي والمولات.

هذه هي مواعيد عمل المقاهي والمولات بعد قرار مجلس الوزراء اليوم

وسيكون مواعيد عمل المقاهي والمولات بدءًا من الثلاثاء المقبل، من الساعة السابعة صباحًا حتى الحادية عشرة مساء من السبت للأربعاء، وحتى منتصف الليل يومي الخميس والجمعة.

وقررت الحكومة تطبيق الغرامة على المنشآت المخالفة لهذه المواعيد، والغلق الفوري لها لمدة أسبوعين، وفي حالة التكرار يتم الإغلاق لمدة شهر، مع استمرار منع تقديم الشيشة.

ووافقت اللجنة على الاستمرار في حظر إقامة الموالد، وشددت على منع إقامة سرادقات العزاء والأفراح، والالتزام بإقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة فقط، مع التشديد في الوقت نفسه على تطبيق الإجراءات الاحترازية عند عقد الاجتماعات وتنظيم المؤتمرات، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة.

فيما قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع اللجنة العليا الحكومية لإدارة أزمة فيروس كورونا، إنه جار العمل على الانتهاء من تطعيم من قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أنه تم تجهيز 403 مراكز مخصصة لتلقي اللقاحات على مستوى الجمهورية

الغرف التجارية: مواعيد الغلق الصيفية أنقذت المحال من حالة الركود

فيما قال المهندس متي بشاي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مواعيد الغلق الصيفية الجديدة تساعد على إنقاذ السوق من الركود الذي أصابه منذ قرارات الإغلاق في التاسعة مساء، حيث تغلق المحال التجارية الساعة 11 مساء، وزيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق 12 منتصف الليل.