بعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2021.. اعرف مواعيد غلق المقاهي والمطاعم

بعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2021 يتساءل عدد كبير من المواطنين وأصحاب المقاهى والمطاعم عن مواعيد غلق المقاهي والمطاعم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث حددت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا مواعيد غلق المقاهي والمطاعم في التاسعة مساء إلى يوم الجمعة المقبلة.

وأكّد مصدر بوزارة التنمية المحلية استمرار مواعيد غلق المحلات والكافيهات والمطاعم حتى نهاية الأسبوع الجاري في التاسعة مساءً، ومن المقرر إصدار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات والمقاهي والمطاعم خلال الأسبوع الجاري تمهيدًا لتنفيذها من السبت المقبل.

مواعيد غلق المقاهي

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنَّه بعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2021 سيكون تحديد مواعيد غلق المقاهي والمطاعم سواء من حيث استمرارها للتاسعة مساءً أم يحدث تعديل للمواعيد كل هذا تحدده اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، ففي حالة زيادة معدلات الإصابة سيتمّ بشكل كبير الإبقاء على المواعيد الراهنة، أما في حالة تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا من المتوقع العودة إلى المواعيد الصيفية لفتح وغلق المقاهى والمطاعم بحيث تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا اعتبارًا من الساعة الخامسة صباحًا، وتغلق في الساعة الواحدة صباحًا صيفًا واستمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة، أما المحال والمولات التجارية وفق التوقيت الصيفى تفتح يوميًا من الساعة السابعة صباحًا، ويتم الغلق الساعة الحادية عشر مساءً صيفًا، ويتم زيادة وقت الإغلاق يومي الخميس والجمعة، وخلال الإجازات والأعياد الرسمية للدولة إلى الساعة الثانية عشر منتصف الليل صيفًا.

استمرار حظر الشيشة

وأشار المصدر، إلى استمرار حظر الشيشة في المقاهي والمطاعم وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهي والكافيهات التي تقدم الشيشة من مصادرة للمعدات وغلق المقهى المخالف، مع استمرار حملات المحافظات لمتابعة مواعيد غلق المنشآت من محلات ومطاعم ومقاه وورش ومولات تجارية، مع استمرار الحظر الكامل لإقامة أي مؤتمرات أو فعاليات أو تجمعات جماهيرية.