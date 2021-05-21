الجريدة الرسمية تنشر قرار مدبولي باستمرار غلق المقاهي إلى الـ9 مساء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم 1092 لسنة 2021، الذي نص على استمرار إغلاق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية «المولات التجارية»، وغيرها من المحال والمنشآت التي تبيع السلع التجارية أو تقدم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقلة وجميع المحال العامة، أمام الجمهور من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، وذلك طبقا للتعليمات التي تصدر من السلطات المختصة، مع الالتزام بجميع الضوابط ونسب الإشغال والإجراءات الاحترازية المقررة.

ونشر القرار في الجريد الرسمية.