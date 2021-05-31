6 نصائح لتجنب آثار الموجة الحارة وضربات الشمس

ارتفاع درجة الحرارة في هذه الأيام، يعتبر من أكبر المخاطر التي تواجه المصريين، خاصة مع وصولها في بعض المدن إلى أكثر من 40 درجة مئوية، الأمر الذي يجعلنا نبحث عن إجراءات احترازية للتخفيف من آثارها.

إليك بعض النصائح للوقاية من الحرارة المرتفعة:

1- استخدام المظلة

تعتبر المظلات من أول الخطوات الواجب اتباعها مع ارتفاع درجة الحرارة، لتجنب الإصابة بضربات الشمس مع تجنب الخروج والمشي في مناطق غير مغطاة كالشوارع.

2- استخدام الملابس القطنية

يعتبر استخدام الملابس القطنية من أهم النصائح التي يوجهها الأطباء للمواطنين، حيث أشار طبيب التغذية الدكتور محمد إبراهيم إلى أنه مع ارتفاع درجات الحرارة يفضل ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة، والتي تساعد في عكس درجات الحرارة وتخفف من آثارها على جسم الإنسان.

3- تجنب الشمس ظهرا

الخروج في وقت الظهيرة، وخاصة في التوقيت ما بين 11 و3 ظهرا، حيث يعتبر من أكبر المخاطر على الإنسان مع ارتفاع درجة الحرارة.

ونصح «إبراهيم» المواطنين، بعدم الخروج في هذا التوقيت إلا للضرورة القصوى.

4- تناول المياه بكثرة

كما نصح طبيب التغذية بضرورة شرب كميات كبيرة من المياه، وهو ما يعوض خسارة الجسم كميات كبيرة من السوائل، وهو ما قد يمنع إصابة الجسم بالإجهاد والإرهاق، لذلك يعمل كثيرون على شرب كميات أكبر من المياه والسوائل المختلفة، لمساعدتها في تخفيض درجة حرارة الجسم تدريجيا.

5- تناول الفاكهة والخضروات وتجنب الموالح

وقال طبيب التغذية، «احرص دائما على تناول الفاكهة والخضراوات الغنية بالمياه للحصول على السوائل من مصادر مختلفة كالخضراوات والفاكهة مثل الخيار والخس والبرتقال والأناناس والطماطم والبطيخ والتوت بأنواعه».

كما نصح بعدم تناول الأطعمة المملحة لاستهلاكها كميات كبيرة من السوائل للتعامل مع الأملاح، إضافة إلى احتمالية تعرض الإنسان للإصابة بالجفاف.

6- تناول وجبات على فترات متقطعة

كما نصح الدكتور محمد إبراهيم، بتناول الوجبات على فترات متقطعة والتخفيف من الأطعمة التي تحتوي على بروتين أو دهون لاحتياج الجسم إلى درجة حرارة عالية لهضمها.

ونصح بتناول وجبات قليلة للتخفيف على المعدة والجسم خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة.