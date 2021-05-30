مجلس الوزراء يوضح العقوبات المقررة على مخالفي قرارات الغلق الجديدة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن مواعيد الإغلاق في الساعة الـ9 مساء سينتهي العمل بها من باكر، وتم الاجتماع لمراجعة الموقف ومعرفة مدى أهمية مد القرارات أو الرجوع عنها، وبدء العمل بمواعيد الإغلاق الصيفية المعتادة.

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على فضائية «الحياة»، أن الاجتماع بدأ بعرض قدمته الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، التي أكدت بأن الوضع شهد تحسنا نسبيا ما أتبعه قرار المجلس بالعودة للمواعيد الصيفية المعتادة، حيث سيتم إغلاق المحال التجارية والمولات الساعة 11 مساءً والمطاعم والمقاهي ستغلق الساعة 12 صباحا، وتزيد ساعة خلال العطلات الأسبوعية والأعياد الرسمية.

وأكد أن ذلك لا يعني بأن فيروس كورونا قد انتهى ولكنه سيكمل معنا لفترة، ونتيجة للإجراءات الاحترازية والتوسع في توزيع اللقاحات، تحسن الوضع الوبائي للجائحة في مصر، ولفت إلى أن المجلس رأى تغليظ عقوبة عدم إغلاق المحال في المواعيد المقررة لها، من إغلاق لأسبوع ويتضاعف لمدة أسبوعين حال تكررت المخالفة لتكون العقوبة الجديدة الإغلاق لمدة أسبوعين، وتصل لمدة شهر حال تكرار المخالفة، مع دفع غرامة قدرها 4 آلاف جنيه.

وأشار إلى أنه وبالنسبة للمقاهي، ففي حال قامت بتقديم الشيشة فسيتم إغلاقها لمدة أسبوعين، وفي حال تكررت المخالفة فسيتم إقرار الغلق لشهر كامل.

وتابع: «بالنسبة للحفلات فلا تزال مسموح بها في القاعات المكشوفة بحد أقصي 300 فرد، على أن ينتهي الحفل في تمام الساعة 11 مساء، وبالنسبة للموالد فما زالت محظورة في كل المحافظات، وبالنسبة للمؤتمرات فقد تم السماح بها لإحضار حد أقصي 150 شخصا في كل مؤتمر».