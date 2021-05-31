الممثلة السعودية فاطمة البنوي تتعاقد على مشاركة بطولة مسلسل «60 دقيقة»

تعاقدت الفنانة السعودية فاطمة البنوي، على تقاسم بطولة مسلسل الإثارة والتشويق الجديد «60 دقيقة»، الذى من المقرر أن يكون من إنتاج «شاهد»، وإخراج مريم أحمدي وتأليف محمد هشام عبية، ومن المقرر عرضه قريبًا.

وتدور أحداث المسلسل حول «ياسمين» التي تعيش حياة مستقرة هادئة مع زوجها الطبيب النفسي الشهير، قبل أن يقع حادث غامض يقلب حياتهما رأسًا على عقب.

وتشارك فاطمة البنوي في بطولة مسلسل «60 دقيقة» مع ياسمين رئيس، شيرين رضا، سوسن بدر وثراء جبيل.

فاطمة البنوي ممثلة ومخرجة وكاتبة سعودية، اختارتها مجلة تايم الأمريكية ضمن قادة الجيل الجديد في 2018 عن مؤسستها «مشروع القصة الأخرى»، كما حظت بإشادة دولية عن بطولتها لفيلم «بركة يقابل بركة» (2016) الذي شارك في مهرجان برلين السينمائي، وكان ممثلًا للسعودية في جائزة أوسكار أفضل فيلم بلغة أجنبية.

من أحدث أعمالها في 2020 المسلسل المصري «ما وراء الطبيعة» على نتفليكس، والسعودي «الشك» (2020)، على منصة شاهد، والذي شاركت أيضًا في تأليفه وإخراجه.

وتستعد الممثلة السعودية، حاليا لاستكمال فيلمها السعودي «بسمة»، والتي تدور فكرته عن علاقة الابنة بوالدها في المجتمع السعودي، ويكتشف كل منهم الآخر، وهو ثاني أعمالها عن الأسرة السعودية، حيث كان أول افلامها بعنوان «حتى نرى النور»، وكانت تدور قصته عن أم وابنها الصغير.

وفي بداية 2020 اختار مهرجان البحر الأحمر مشروع فيلمها الطويل بسمة لبرنامج مشترك لتطوير الأفلام مع تورينو فيلم لاب، كما دعم المهرجان فيلمها القصير حتى نرى النور ضمن أفلام 5 مخرجات سعوديات لإنتاج وجمع مشاريع أفلامهن القصيرة في فيلم روائي طويل يركز على حياة المرأة السعودية.

كما أُختيرت «البنوي» مؤخرًا لتكون عضو لجنة تحكيم في مسابقة الأفلام الطويلة بـمهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد في دورته الحادية عشر 2021.