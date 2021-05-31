 حكاية أغنية لـ أم كلثوم «في عيد الإعلاميين».. «يا صوت بلدنا»

يحتفل الإعلاميون، يوم 31 مايو من كل عام، بعيدهم، إذ يُعد هذا اليوم هو ذكرى انطلاق عبارة «هنا القاهرة»، لأول مرة عبر أثير الإذاعة عام 1934، إذ جرى الاحتفال بعيد الإعلاميين، اعتبارًا من نهاية مايو عام 1984.

وقدّمت السيدة أم كلثوم، عام 1952، أغنية تحمل اسم «يا صوت بلدنا»، إذ أهدتها للإذاعة المصرية، بعد سنوات من انطلاقها عام 1934، وهي كلمات عبدالفتاح مصطفى، وألحان محمد الموجي.

وكشف الموجي الصغير، كواليس صناعة تلك الأغنية، في تصريحات تلفزيونية له، لاسيما وأنّ تنفيذها استغرق نحو ثلاثة أيام فقط، عندما طالبت صفية المهندس رئيس الإذاعة آنذاك، أم كلثوم، بتقديم أغنية خاصة لتقديمها في ذكرى تأسيس الإذاعة، حيث لم يكن يتبقى حينها سوى 3 أيام فقط.

وتقول كلمات الأغنية: «يا صوت بلدنا ياصوت جهادنا.. يا أعلى منبر للدين ومئذنة.. وللمعاني وللأغاني وللعروبة ولاتحادنا.. أعلا ودوي يا صوت بلدنا.. الشعر والأنغام.. والعلم والإعلام.. بيرفعوا لك وسام.. بتحية الملايين.. تحية طول الطريق.. من كل عربي شقيق.. وألف مليون صديق.. من كل جنس ودين.. يا مسهرة السامر يا مجمعة السمار.. يا مقربة الدنيا يا موحدة الافكار.. وللمعاني وللأغاني وللعروبة ولاتحادنا.. أعلا ودوي يا صوت بلدنا.. طيري يا اعظم سفير على جناح الاثير.. واطوي الفضا والغيوم.. كوني رسول المبادئ بهمسة من قلب صادق.. تسمعها كل القلوب.. ده يا ما كلمة ونغم.. اتصالحوا بيهم امم.. واتقابلوا بيهم شعو.. يا مسهرة السامر.. يا مجمعة السمار.. يا مقربة الدنيا يا موحدة الافكار وللمعاني وللأغاني وللعروبة ولا تحادنا أعلا ودوي يا صوت بلدنا».