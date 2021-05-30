متحدث الوزراء: خطة الحكومة تطعيم 50% من المواطنين بنهاية 2021

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدولة سيكون لديها خلال النصف الأول من شهر يونيو ما يقارب الـ 4 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا مختلفة، نصفهم من اتحاد كوفكس العالمي، والنصف الآخر من لقاحي ساينوفاك وساينوفارم، ليضافوا لما لدى مصر من لقاحات، موضحًا«احنا تلقينا حتى الآن ما يفوق الـ 5 مليون جرعة».

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن عدد من تلقى اللقاحات للجرعة الأولي بلغ 2.1 مليون مواطن، فيما جاء عدد من تلقى الجرعتان من اللقاح 325 ألف مواطن، «الـ4 مليون لقاح اللي جايين هيمكنونا أننا نتوسع في التلقيح، ولدينا الكثير من المراكز الثابته والمتنقله أمام مكاتب البريد لتلقيح كبار السن بعد تلقيهم للمعاشات».

وأكد، أن وزارة الصحة لديها خطة للوصول بعدد المطعمين يوميًا إلى نصف مليون مواطن بدلا من 110 ألف حاليًا، حيث أن خطة الحكومة هو تطعيم 50% من المواطنين بنهاية 2021.

وأشار إلى أن عدد اللقاحات الخاصة بالفيروس، حيث أن أعداد من تقدموا لتلقي اللقاح زاد عما كان عليه من قبل بعدما قام نسبه كبيرة من المواطنين بتلقي اللقاح ولم يحدث لهم أي شئ، لأدينا عدد كافي يفوق المسجلين، وهنصنع 3 مليون جرعة من لقاح ساينوفاك كتصنيع محلي»

وتابع: «الإعلام ليه دور هام ويجب عليهم عدم استضافه إلا الأطباء الكبار الذي يستقوا أخبارهم من وزارة الصحة، والطب بحره واسع، وبعض من يتم استضافته في الإعلام يكونوا على خبرة ودراية».