عاجل.. إصابة 8 أشخاص جميعهم أقارب في حادث انقلاب سيارة بالإسماعيلية

أصيب 8 أشخاص بكسور وجروح مختلفة، بينهم طفل 3 سنوات، جراء انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «الإسماعيلية - القصاصين» الزراعي.

تلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من المقدم مصطفى سلامة رئيس مباحث مركز شرطة القصاصين، يفيد بانقلاب سيارة قرب عزبة المرزوقية التابعة لمدينة القصاصين.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، بـ 8 سيارة لنقل المصابين إلى مستشفى القصاصين المركزي والمجمع الطبي بالإسماعيلية.

وأسفر الحادث عن إصابة «محمد إبرام السيد، 3 أعوام، ومحمد ممدوح جمعة، 23 عاما، ومنار ممدوح جمعة، 25 عاما»، وتم نقلهم إلى مستشفى القصاصين المركزي.

وأصيبت «ابتسام يونس سالم، 28 عاما، وأمل محمد جمعة سالم 30 عاما، والسيد سليمان السيد، 27 عاما، ومنصور السيد سليمان، 50 عاما، وإبرام السيد سليمان 25 عاما»، وتم نقلهم إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

وقالت المصادر الطبية إن الإصابات تتراوح ما بين كسور مختلفة وجروح سطحية وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، وإنه تم إجراء الطوارئ اللازمة لهم، وغالبية الإصابات مستقرة، وجار إجراء الإشاعات اللازمة لهم، للاطمئنان على صحتهم وخروج الحالات المستقرة.