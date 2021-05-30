باحث: مصر تعمل بالدرجة الأولى لصالح الشعب الفلسطيني

قال العميد محمود محيي الدين، الباحث السياسي في شؤون الأمن الإقليمي، إن زيارة الوزير عباس كامل، مدير المخابرات العامة، إلى إسرائيل اليوم زيارة مهمة واستمرار للنشاط المصري لوقف العدوان على قطاع غزة الذي استمر 11 يوما.

وأضاف «محيي الدين» خلال مداخلة في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد » اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن مصر تعمل بالدرجة الأولى لصالح الشعب الفلسطيني، مشددا على أن الجانب الإسرائيلي عرض مطالبه على الوزير كامل الذي يحمل كل طموحات الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، مؤكدا أن الجانب المصري يقف في صالح فلسطين لتحقيق مصالح شعبها.

وأكد الباحث السياسي في شؤون الأمن الإقليمي، أن إسرائيل لا تجد شريكا فلسطينيا يجلس معها في ظل انشقاق فلسطيني أضعف الموقف الفلسطيني الذي أثر بالسلب على الشعب الفلسطيني، مبينا أن وزير خارجية إسرائيل الذي يزور مصر منذ 13 سنة ضمن الإطار في التباحث بين مصر وإسرائيل من أجل حل الأزمة الفلسطينية.

وأشار الباحث السياسي في شؤون الأمن الإقليمي إلى أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الفلسطيني، في أضعف مواقف ويوهم شعبه بأنه انتصر على غزة، مبينا أن إسرائيل تشترط إعادة إعمار غزة دون وصول المال لـ«حماس» وكذلك استعادة رفات بعض الجنود الإسرائيليين الذي ماتوا منذ فترة.

وذكر أن مطالب الفلسطينيين تتمثل في منع تهجير المواطنين من القدس الشرقية ومنع اقتحام المسجد الأقصى وهي مطروحة من الجانب المصري كبديل مفوض عن الجانب الفلسطيني غير المفوض.