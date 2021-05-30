«الإسكان» عن بني سويف الجديدة: تكلفة بنيتها الأساسية 2.2 مليار جنيه

كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، عن أن مدينة بني سويف الجديدة، كان مخطط أن يتم إنشاؤها على مساحة خمسة آلاف فدان فقط، قبل أن يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بزيادة مساحتها إلى 25 ألف فدان، موضحا أن تحقيق ذلك، استلزم تنفيذ شبكة من الطرق والكباري وجميع مرافق البنية التحتية من كهرباء وصرف ومياه، لتزويد كل مساحة المدينة الجديدة بهذه الخدمات، معلنا أن تنفيذ هذه البنية التحتية تكلف حوالي 2.2 مليار جنيه منذ قرار الرئيس السيسي.

وأضاف «خطاب»، خلال مداخلة هاتفية، الأحد، مع برنامج «الحقيقة»، المذاع على شاشة extra news، أنه تم تنفيذ حوالي 233 كيلو متر من الطرق، كما يجري حاليا تنفيذ 125 كيلو متر آخرين، موضحا أنه أيضا تم تأهيل وتطوير محطات المياه والصرف المتواجدة بالمدينة، ومصرحا أنه في الوقت ذاته أنشئ الكثير من الوحدات السكنية لخدمة أهالي الصعيد، وتحديدا حوالي 10 آلاف وحدة سكنية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إلى أنه هناك اهتمام كبير ومتواصل من الدولة توجه إلى صعيد مصر، موضحا أن الفترة الأخيرة شهدت تنفيذ 8 مدن من مدن الجيل الرابع بالصعيد.

وأردف أن الصعيد أصبح حاليا يضم الكثير من المدن الجديدة، سواء من الجيل الأول والثاني والثالث، ومؤخرا من الجيل الرابع، لافتا إلى أنه خلال الأربع سنوات الأخيرة فقط، تم إنشاء عدد من المدن الجديدة ضمن فئة هذا الجيل بالصعيد.

وأكد أن تلك الاستثمارات التي تحدث لا تتم بشكل غير مخطط، وإنما الأمر خاضع لخطة من الدولة لتوسيع رقعة المساحة السكانية والصناعية والاستثمارية، وذلك بغرض جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل للأجيال القادمة، بالإضافة إلى توفير جودة حياة لكل المواطنين المصريين.