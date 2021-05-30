محافظ أسوان يتفقد مشروع الإسكان المتميز بحي العقاد

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الأحد، مشروع عمارات الإسكان المتميز بمنطقة حي العقاد.

شدد المحافظ على حصر وتجميع كافة ملاحظات التسليم للمواطنين المنتفعين والذين تسلموا الوحدات السكنية الخاصة بهم سواء في التجمع الأول أو الثاني وذلك بإشراف من لجنة المهندسين بمديرية الإسكان على أن تقوم شركة المحمودية التابعة لهيئة الأوقاف بطرحها علي أحد المقاولين للإسراع في تلافيها وتشطيب هذه الوحدات بالجودة التي تنال رضا الحاجزين.

المحافظ يوجه بسرعة تشغيل محطة الصرف

ووجه المحافظ إلى سرعة تشغيل محطة رفع الصرف الصحي بعد إنهاء أعمال التطهير وغسيل الشبكات والتي تضم خط طرد بطول 4 كم وشبكات بطول 2 كم ولاسيما بعد الانتهاء من شبكات مياه الشرب والاتصالات ، علاوة على إنشاء مسجد وسط التجمعين، وأيضًا تنفيذ محور الدخول الثالث خلف مسجد الجعفرية، فيما يجري أعمال إدخال شبكات الغاز الطبيعي، تمهيدًا لتنفيذ أعمال اللاندسكيب والأرصفة ، بالإضافة إلي رصف الطرق بشكل نهائي حتي يتسنى افتتاح هذا المشروع بالشكل الحضاري النموذجي المتكامل.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وكلف اللواء أشرف عطية باتخاذ رئيس مركز ومدينة أسوان الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات بناء وتغيير واجهات أو مداخل الشقق بالإسكان المتميز ، بجانب قيام الشركة المنفذة بدهان واجهات العمارات غير المتناسقة مع تصميمات المشروع وذلك للحفاظ علي الشكل الجمالي له .