«الإسكان الاجتماعي» تكشف تفاصيل مد فترة تلقي طلبات التحويل من مدينة لأخرى

قالت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصدوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم مد فترة قبول طلبات التحويل للحاجزين ممن هم خارج أولوية بالمدن والمراكز التي لا تتوافر بها وحدات سكنية حاليًا، أو التي يوجد بها وحدات جار تنفيذها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمُنخفضي الدخل، بعدد من الإعلانات، وذلك حتى يوم الأربعاء 30 يونيو 2021، حيث كان من المقرر غلق باب التحويلات غدًا الإثنين 31 مايو 2021.

وأضافت «عبدالحميد»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية «DMC»، أن قرار مد فترة التحويلات جاء نظرًا للإقبال الكبير والمتزايد من المواطنين على تقديم طلبات التحويل للعملاء الحاجزين بالإعلانات (الثامن الكراسة الحمراء/مراحل التشطيب – الزرقاء/تحت الإنشاء - الإعلان التاسع - الإعلان الحادي عشر - الإعلان الثاني عشر - الإعلان الثالث عشر - الإسكان القومي من 2005 : 2009 - النقابات محدودي الدخل)، وذلك للتحويل إلى المشروعات المتوافر بها فائض وحدات، على أن تكون الوحدة بنفس السعر (سواء داخل نطاق المحافظة أو محافظة مجاورة للمحافظة المُتقدم عليها) وكذلك بشرط انطباق شروط الحجز عليهم.

وأوضحت، أن الوزارة تتوقع أن يقوم البنك المركزي بإعلان البنود الخاصة بالمبادرة الجديدة للتمويل العقاري الخاص بالـ3% خلال أسبوعين بحد أقصى، مضيفة «أول ما تنزل المبادرة هنطرح مبادرة عليها ووحداتها تنفذ وتسلم في غضون 3 سنوات».

وأكدت، أنه وبالنسبة للتحويل، فيشترط لقبول التحويل عدم استرداد العميل مقدم جدية الحجز، أو يكون سبق التخصيص له أو سبق تقدمه بطلب تحويل بالإعلان الأصلي المُتقدم عليه، مشيرة إلى أن تلك الفرصة هي الأخيرة والنهائية أمام الحاجزين للتحويل، مع العلم أن عدم تقدم الحاجزين من هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حالياً والوحدات الجاري تنفيذها بالمدن والمراكز التي لا تتوافر بها وحدات سكنية.