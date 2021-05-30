تعرف على مواعيد العمل الصيفية للمحال والمقاهي والمولات

بعد قرار اللجنة الحكومية لإدارة أزمة فيروس كورونا اليوم، بالعودة لتطبيق المواعيد الصيفية للمحال والمقاهي والمولات والسينمات بدءا من أول يونيو المقبل، تنشر«الوطن» المواعيد الصيفية للأنشطة التجارية.

هذه هى مواعيد العمل الصيفية للمحال والمقاهي والمولات

شملت المواعيد الصيفية لغلق المحلات، فتح وغلق المحلات يوميًا من السابعة صباحًا، وتغلق الحادية عشر مساءً صيفًا، وفى أيام الجمعة والخميس والعطلات الرسمية يتم مد العمل ساعة ليصبح ميعاد غلق المحلات الثانية عشر منتصف الليل وفق المواعيد الصيفية.

فيما ستكون مواعيد عمل المطاعم والكافيهات من الخامسة صباحا وحتى الثانية عشر منتصف الليل، مع مد العمل ساعة فترة الإجازات وأيام الخميس والجمعة مع اتباع الإجراءات الوقائية من الالتزام بنسبة تشغيل 50% والحفاظ على التباعد الاجتماعى.

وبحسب تأكيدات وزارة التنمية المحلية، تم التشديد على ضرورة استخدام أدوات أحادية الاستعمال داخل المطاعم واستمرار حظر الشيشة في الكافيهات والحد من التجمعات وارتداء الكمامة والحفاظ على نظافة المحلات ومحيطها، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم للحد من انتشار الفيروس، مع استثناء خدمة الدليفرى بالنسبة للمطاعم والكافيهات للعمل على مدار 24 ساعة.

كما تم استثناء بعض المنشآت من مواعيد الغلق لتوفير احتياجات المواطنين من الصيدليات ومحلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.

وفيما يتعلق بالمواعيد الصيفية للورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية فهى تبدأ من الثامنة صباحًا، وتغلق الساعة السابعة مساءً مع استثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، و الورش المرتبطة بخدمات المواطن.

وأكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن كل ما يصدر عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا يتم تطبيقه على الفور بكل المحافظات لتحقيق الانضباط والحفاظ على سلامة المواطنين، مؤكدا أن الحكومة تراعى البعد الاجتماعى والأوضاع الاقتصادية وعمل المواطنين فى الأنشطة المختلفة.