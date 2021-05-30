نتنياهو يهاجم زعيم حزب يميني لدعمه المعارض لابيد في تشكيل حكومة جديدة

هاجم رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، زعيم حزب «يمينا» اليميني، نافتالي بينيت، بعد إعلانه دعم المعارض، لائير لابيد، في تشكيل حكومة جديدة لإسرائيل.

وقال نتنياهو، في تصريح أدلى به اليوم الأحد: «مليون إسرائيلي انتخبوا الليكود برئاستي ومليون انتخبوني لرئاسة حكومة» وفقا لما نقلته قناة «روسيا اليوم».

وأضاف نتنياهو أن «بينيت يعيد نفس الأكاذيب ونفس الشعارات الجوفاء»، متوجها إليه بالقول: «لا وزن لمبادئك أبدا».

وتابع: «لو علم ناخبوه أنه سيقوم بالشراكة في حكومة يسار لما انتخبوه.. هو يريد أن يكون رئيس وزراء بأي ثمن».

وأردف نتنياهو: «بينيت قام بتحول في مواقفه، يدعي أنه يريد منع انتخابات خامسة لكن وقت الحرب مع غزة قال إنه لا يريد حكومة يسار، قبل 3 أسابيع، ألم يكن وقتها احتمال التوجه إلى انتخابات خامسة قائما أيضا؟ هذا يعني أن ما قاله بينيت وقت الانتخابات ووقت الحرب كان كلاما فارغا ويريد أخذ ناخبي اليمين ووضعهم في اليسار».

واعتبر رئيس الوزراء أنه «بدلا من قيام حكومة يسار ستكون خطرا على أمن إسرائيل يجب إقامة حكومة يمين»، مشيرا: «يمكن فعل ذلك بطريقتين، الأولى بنظام التناوب بيني وبين جدعون ساعر ونفتالي بينيت، والثانية عبر الحصول على دعم أكثر من 61 عضوا في الكنيست قالوا لي سابقا إنهم سيقومون بدعم حكومة يمين إذا ما انضم نفتالي بينيت إليها».