نصائح للحصول على الدرجة النهائية في امتحان العربي للشهادة الإعدادية 2021

يستعد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا، لأداء امتحانات نهاية العام في مادة اللغة العربية، ويقدم الدكتور حسن ربيع مدرس أول اللغة العربية بمحافظة عددا من النصائح والخطوات التي تساعد الطلاب، للحصول على الدرجة النهائية في الامتحان.

قال «ربيع» إن اللغة العربية صاحبة أعلى الدرجات في امتحان الشهادة الإعدادية، حيث إن مجموعها 80 درجة، وأهميتها تنبع من كثرة فروعها، فلو أردت عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة الحصول على الدرجة النهائية في مادة اللغة العربية عليك اتباع هذه الخطوات.

نصائح للحصول على الدرجة النهائية للشهادة الإعدادية 2021 في التعبير

نوعان من التعبير، وهما «التعبير الوظيفي والتعبير الإبداعي»، وعليك أن تعرف الفارق بينهما، فالتعبير الوظيفي: مثل كتابة البرقيات، وكتابة الإعلانات، تعتمد هذه الموضوعات على كيفية كتابة جمل مختصرة ومتعددة، ويجب على الطالب أن يعرف كيفية كتابة البرقية والإعلان.

أما التعبير الإبداعي: فموضوع التعبير له قواعده الخاصة التي يجب عليك أن تقوم بكتابتها واتباعها، حتى يكون الموضوع له فائدة، وتحدد في البدء أفكاره وتمهد للموضوع بمقدمة مناسبة مكتوبة بخط واضح، والمحافظة على علامات الترقيم، وحتى يخرج الموضوع بالصورة اللائقة عليك بالاستشهاد بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والشعر إن أمكن، وتقوم بتقسيم الموضوع لفقرات حسب الأفكار التي حددتها من قبل.

وعليك تجنب الأخطاء الإملائية والنحوية، ثم تضع خاتمة جيدة للموضوع، وبذلك يخرج الموضوع وبه محتوى يجذب المصحح، وبالتالي تحصل على الدرجة النهائية في موضوع التعبير.

نصائح للحصول على الدرجة النهائية للشهادة الإعدادية 2021 في القراءة، وهي ثلاثة فروع:

أ - القراءة متحررة المحتوى، وتعتمد اعتمادا كبيرا على فهمك للفقرة الموجودة بورقة الأسئلة ومدى استيعابك لمفرداتها جيدا، فكل الأسئلة من الفقرة إلا سؤال يعتمد على فهمك للفقرة وحسن تصرفك.

ب - موضوع قراءة من موضوعات الكتاب المدرسي، ويستوجب منك التركيز على موضوعات القراءة الأربعة المقررة عليك، وفهم معاني كلماتها ومعرفة محتوى كل درس والهدف منه والدروس المستفادة.

ج - بالنسبة لقصة طموح جارية، فتأتي عدة أسئلة ما بين اختر وصوب وعلل من جميع فصول القصة، فمن الأفضل مذاكرتها من الكتاب ومراجعة أحداثها جيدا وعدم الاكتفاء بقراءة الأسئلة بطريقة «سين وجيم».

نصائح للحصول على الدرجة النهائية للشهادة الإعدادية 2021 في أسئلة النصوص، وهي عبارة عن ثلاثة أسئلة، السؤال الأول «نثر» ويأتي إجباريا.

وسؤالين «شعر» تختار منهما سؤالا.

فعليك حفظ المقرر من النصوص الحفظ، لأنه لابد من سؤال في مدى حفظك للنص.

وفهم معاني الكلمات وتفرق جيدا بين المرادف والمراد والمفرد والمضاد، والاهتمام بمظاهر الجمال لأن هناك سؤالا فيها، بالإضافة لقدرتك على شرح الآيات أو الحديث أو الآبيات الشعرية المطلوبة.

نصائح للحصول على الدرجة النهائية للشهادة الإعدادية 2021 في النحو..

يتكون سؤال النحو والصرف في الامتحان من ثلاثة أقسام.

الأول: وهو ما يتعلق بإعراب عدة كلمات أحيانا كثيرة، تكون أربع كلمات من دروس سبقت في الأعوام السابقة فعليك فهم ذلك.

الثاني: وهو ما يتعلق باستخراج مجموعة من الكلمات المتعلقة بموضوعات المنهج المقررة في الفصل الدراسي الثاني كالمشتقات.

والقسم الثالث: هو عبارة عن بعض الأسئلة التي تقيس فهمك وقدرتك على توظيف ما درسته هذا العام أو الأعوام السابقة.

نصائح للحصول على الدرجة النهائية للشهادة الإعدادية 2021 في الخط والإملاء..

عليك أن تحرص عليهما وعدم نسيانهما، وفي سؤال الخط عليك تحسين خطك سواء بالرقعة أو النسخ، والإملاء حافظ على قواعدها جيدا حتى لا تضيع منك درجات.

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