تطعيم 57 ألف مواطن بلقاح كورونا في المنيا

تطعيم 57 ألف مواطن بلقاح كورونا في المنيا
القاضي: تشغيل 7 مراكز متنقلة جديدة
كتب:
اسلام فهمي
11:35 م | الأحد 30 مايو 2021
تطعيم لقاح كورونا
أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تشغيل 7 مراكز متنقلة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، بسبعة مراكز بالمحافظة، وهي «المنيا، وسمالوط، ومطاي، وبني مزار، ومغاغة، والعدوة، وملوي»، وجار تشغيل مركزين آخرين بـ«ديرمواس وأبو قرقاص»، إضافة للمراكز الـ 16 المعتمدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتعليمات الصادرة عن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالتوسع في مراكز التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا، للوصول إلى كل فئات المواطنين.
وأشار المحافظ، إلى أن إجمالي من حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، منذ بدء التطعيم وحتى الآن، بلغ نحو 57 ألف و336 مواطنا بجميع مراكز المحافظة، من خلال مراكز التطعيم الـ 16 والتي تم الإعلان عنها، ومن خلال الفرق المتحركة للمديرية.
وناشد «القاضي»، المواطنين بالإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان وهو: https://egcovac.mohp.gov.eg، للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، من خلال الخط الساخن 15335.
من جانبه؛ أوضح دكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن الفرق المتنقلة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد ستكون بنطاق الأماكن العامة والخدمية، وأماكن التجمعات العامة، ودور العبادة «المساجد - الكنائس»، ودور الرعاية، والمنشآت العامة التي يتردد عليها المواطنون، لافتا إلى أنه جار التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لتطعيم العاملين بها.