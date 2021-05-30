تطعيم 57 ألف مواطن بلقاح كورونا في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تشغيل 7 مراكز متنقلة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، بسبعة مراكز بالمحافظة، وهي «المنيا، وسمالوط، ومطاي، وبني مزار، ومغاغة، والعدوة، وملوي»، وجار تشغيل مركزين آخرين بـ«ديرمواس وأبو قرقاص»، إضافة للمراكز الـ 16 المعتمدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتعليمات الصادرة عن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالتوسع في مراكز التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا، للوصول إلى كل فئات المواطنين.

وأشار المحافظ، إلى أن إجمالي من حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، منذ بدء التطعيم وحتى الآن، بلغ نحو 57 ألف و336 مواطنا بجميع مراكز المحافظة، من خلال مراكز التطعيم الـ 16 والتي تم الإعلان عنها، ومن خلال الفرق المتحركة للمديرية.

وناشد «القاضي»، المواطنين بالإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان وهو: https://egcovac.mohp.gov.eg، للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، من خلال الخط الساخن 15335.

من جانبه؛ أوضح دكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن الفرق المتنقلة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد ستكون بنطاق الأماكن العامة والخدمية، وأماكن التجمعات العامة، ودور العبادة «المساجد - الكنائس»، ودور الرعاية، والمنشآت العامة التي يتردد عليها المواطنون، لافتا إلى أنه جار التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لتطعيم العاملين بها.