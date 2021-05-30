فرنسا تبدأ غدا تطعيم جميع مواطنيها ضد فيروس كورونا

اعتبارا من غد الإثنين، تبدأ فرنسا السماح لجميع السكان البالغين بتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وهي مرحلة مهمة لتجنّب طفرة وبائية جديدة في موازاة تخفيف تدريجي للقيود في البلاد.

وكان الأشخاص، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عاما، الفئة العمرية الأخيرة التي ينبغي ضمها بدون شروط إلى حملة التطعيم، التي توسّعت على مراحل منذ انطلاقها في ديسمبر 2020.

وينبغي على الراغبين بتلقي اللقاح التحلي بالصبر، لأن الحجوزات التي انطلقت منذ 4 أيام، تحصل بشكل تدريجي على المنصات الإلكترونية الخاصة بالتلقيح، بحسب وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، موضحا أن مواعيد جديدة ستُحدد كل يوم، وفقا لما ذكرته قناة «فرانس 24».

وتتوقع (دوكتوليب)، المنصة الرئيسية لحجز مواعيد التطعيم، أن يكون الإقبال كبيرا، لكنها حذّرت من أنها لن تتمكن من الاستجابة لكافة طلبات التلقيح؛ نظرا إلى أن عدد جرعات اللقاحات لا يزال محدودا، خصوصا «فايرز وموديرنا».

وأوضحت المنصة أن «28 مليون شخص بالغ مؤهلون لتلقي اللقاح، وهم غير مطعّمين حتى الآن، مقابل معدّل 500 ألف موعد متاح كل يوم»، مشيرة إلى أن التلقيح بأوسع نطاق ممكن، وهو رهان كبير لتجنّب استئناف الوباء تفشيه في الأسابيع والأشهر المقبلة.

وأوضح خبير الأمراض المعدية في معهد (باستور) أرنو فونتانيه، في حديث مع صحيفة (لو جورنال دو ديمانش)، «رغم دينامية التراجع هذه، إلا أن عدد 10 آلاف إصابة جديدة في اليوم ليس كافيا، لاستبعاد شبح الموجة الرابعة من الوباء».

وقال البروفيسور فونتانيه، العضو في المجلس العلمي الذي يقدم المشورة للحكومة، أن ما تُظهره لنا السيناريوهات هو أنه إذا استمرّ التراجع حتى 9 يونيو المقبل (موعد الانتقال إلى المرحلة المقبلة من تخفيف القيود) سنمضي صيفا هادئا.

وشدد على أنه لهذا السبب، فإن الأيام الـ15 المقبلة ستكون حاسمة، داعيا الفرنسيين إلى عدم التراخي في التزام القيود، وخصوصا في الأماكن المغلقة حيث خطر العدوى أكبر.

وفي السياق، أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية، أمس السبت، تسجيل 71 حالة وفاة و10 آلاف و675 إصابة بفيروس «كورونا» المستجد على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، مع استمرار انخفاض عدد مرضى الفيروس المحجوزين في وحدات الرعاية المركزة بمختلف مسشتفيات فرنسا.

ووفقا للبيانات الواردة على موقع الهيئة الإلكتروني، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ«كوفيد-19» المسجلة في فرنسا منذ ظهور الوباء إلى 109 آلاف و387 حالة، بينما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة 5 ملايين و657 ألفا و572 إصابة.

يأتي ذلك بينما استمر انخفاض أعداد المصابين في وحدات الرعاية المركزة، حيث وصلت اليوم إلى 3082 شخصا، مقارنة بـ3104 أشخاص أمس، و3544 شخصا يوم السبت الماضي.