مصرع 5 أطفال خلال يومين في حادثين بالشرقية والقليوبية

5 أطفال أبرياء كانوا ضحية حادثين مأساويين شهدتهما محافظتا القليوبية والشرقية خلال 48 ساعة، حيث لقيت طفلة مريضة نفسية مصرعها ووجدت داخل سيارة بشبرا وتبين أنها مريضة نفسية، فيما تجمع شقيقان مع اثنين من أبناء عمومتهما داخل سيارة والد الشقيقين، وأغلقوا السيارة بإحكام عليهم، وظلوا يلعبون حتى اختنقوا داخل السيارة ولقوا مصرعهم دون أن يستطيع أحد إغاثتهم.

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وفاة غامضة لطفلة شبرا داخل سيارة.. والتحريات: مريضة نفسية

في شبرا الخيمة تكثف مباحث القليوبية جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفلة داخل سيارة في شبرا الخيمة وأخطرت النيابة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب وكيفية الوفاة وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

تلقى مدير أمن القليوبية بلاغا بالعثور على جثة طفلة داخل سيارة في شبرا الخيمة وبالانتقال تبين العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات.

بالفحص تبين خلو الجثة من أية إصابات ظاهرية، كما جرت مناقشة أولية مع أسرة الطفلة ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاتها وأضافوا بأنها تعاني من مرض نفسي.

تحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حيث أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم وتشريحها لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث

أطفال الشرقية انشغلوا بألعاب الموبايل واختنقوا داخل سيارة

وفي الشرقية عثر أهالي عزبة «الثابت»، التابعة لقرية «ميت ربيعة» في مركز بلبيس بمحافظة الشرقية على جثث 4 أطفال داخل سيارة ملاكي متوقفة على جانب الطريق فأبلغوا مركز شرطة الزقازيق، وانتقل فريق من الضباط إلى موقع البلاغ

وبفحص البلاغ تبين اختنق 4 أطفال في القرية داخل سيارة ملاكي ملك والد طفلين منهما ومعهما اثنان من أبناء عمومتهما عندما تسللوا إلى السيارة بعد أن حصلوا على مفاتيحها دون أن يدري والدهم وتوجهوا إليها وجلسوا يلعبون بها بتلفونات محمولة إلا أنهم اختنقوا بداخلها ولم يكتشف أحد أمرهم إلا عندما مر أحد الجيران ورأى جثثهم

وأكد شهود العيان، أن اكتشاف الواقعة تم حوالي الساعة الخامسة مساء عند مرور أحد الجيران وشاهد الأطفال نائمين بوضع غير طبيعي داخل السيارة فنادى عليهم، ولكن لم يرد أحد منهم ولم يتحركوا، فكسر الزجاج وتجمع الأهالي واستغاثوا بالشرطة وانهارت أسر الأطفال

وأشار الشهود أن أحد الأطفال أخذ مفاتيح السيارة وأخذ معه شقيقه واثنين من أبناء عمه، وبمجرد أن دخلوا السيارة لم ينتبهوا أنها أغلقت عليهم، ومع نفاذ الأكسجين داخل السيارة اختنقوا بداخلها حتى فارقوا الحياة.

وأكد الأهالي أن الطفل الأكبر استغل نوم والده وقت الظهيرة، وأخذ مفاتيح السيارة، ونزل ومعه الأطفال ليلعبوا في السيارة، وأغلقوا الأبواب عليهم، ومع مرور الوقت نقص الأكسجين داخل السيارة حتى اختنقوا بداخلها ولم يتم اكتشاف الأمر إلا بعد 3 ساعات من دخولهم السيارة

انتقل فريق من النيابة العامة برئاسة كريم عبد الكريم، رئيس النيابة وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الزقازيق الكلية، وأمروا بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثامين وبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها واستمعت النيابة العامة إلي أقوال أسر الأطفال ومعلوماتهم عن الحادث.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية بالمديرية يفيد بمصرع 4 أطفال، 3 ذكور وبنت، أعمارهم تتراوح ما بين «3 سنوات - 6 سنوات» جميعهم من منزل واحد، خنقا داخل سيارة أثناء لهوهم أمام منزلهم بعزبة الثابت

وتحرر محضر عن ذلك المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.