طارق لطفي عن رمزية دوره بـ «القاهرة كابول» لأكثر من شخصية: نبع الإرهاب واحد

كشف الفنان طارق لطفي، بطل مسلسل «القاهرة كابول»، أن المرجع بالنسبة له قبل تجسيد شخصية الخليفة الإرهابي، كان كل الشخصيات القيادية الإرهابية المعروفة لدى الجميع، قائلا: «حاولت اخد حتة من كل واحد، لأن زي ما كلنا عارفين النبع واحد والهدف واحد، وكلهم تقريبا بيمثلوا نفس الشخصية، لكن ده صوته مميز شوية والتاني عنده عينه مميزة شوية»، موضحا أنه لذلك ظن الكثيرون من متابعي ومشاهدي المسلسل أن شخصيته بالعمل ترمز لأكثر من شخصية إرهابية معروفة، حينما قدمها بشكل تمزج بين الكثير من الصفات التي تميز كل شخصية من هؤلاء عن الأخرى.

وأضاف «لطفي»، خلال لقائه، الأحد، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن مؤلف المسلسل عبدالرحيم كمال، أبدع في كتابة هذه الشخصية المازجة بين كل هؤلاء، معترفا في الوقت ذاته أنه كان خائفا من تقديم هذا الشخصية بشكل تمزج فيه بين كل تلك الشخصيات.

وأشار بطل المسلسل، إلى أن الشكل الذي اختاره لشخصيته بالعمل بالإضافة إلى تون الصوت وطريقة سيره، أوقعته في مشاكل أخرى، متمثلة في كيفية تقديم مشاهد رومانسية بنفس العمل بهذه الأدوات حتى يقنع المشاهدين ويصدقونه.

وتابع: «ازاي هيحب بالدقن دي والناس تصدق، ودي كانت أصعب المشاهد بالنسبة ليا، لأني مستخدم أدوات في بنا الشخصية، ميوصلنيش بأي حال أني أعمل مشاهد الحب والرومانسية بالشكل اللي ظهرت عليه».

وأردف «لطفي»، أن رومانسية المشاهد على مستوى صياغة المؤلف، هي ما ساعدته في تقديم تلك المشاهد بهذا الشكل، ممازحا: «اكتشفت أن المؤلف رومانسي جدا في المسلسل ده، لقيته مجوزني 4 مرات في المسلسل ده رومانسي وإنساني جدا».