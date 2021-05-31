كتب وحامل كاميرا.. عمرو خليل يستعرض ما تحت أنقاض برج الجلاء في غزة

استعرض الإعلامي عمرو خليل، الموقف من أمام برج الجلاء، الذي دُمر بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، موضحًا أنه يهدف لنقل نبض الأشقاء في قطاع غزة الذين عاشوا 11 يومًا من القلق والصعوبة، كما أن الجميع ندد وشجب هذا العدوان على القطاع، لكن يجب أن يكون للإعلام دورًا هامًا في نقل الحقيقة من داخل القطاع ورصد معاناة الأهالي.

وأضاف «خليل»، خلال تقديمه فقرة استنائية من برنامج «من مصر»، الذي يُعرض على شاشة «CBC»، من داخل قطاع غزة، أن الدولة المصرية والقيادة السياسية في مصر وأجهزة الدولة المعنية كان لها دور كبير في وقف إطلاق النار في غزة، حيث تم فتح معبر رفح لعلاج المصابين وكذلك فتح المستشفيات في رفح والعريش وسرعة إدخال المساعدات العاجلة لأهالي قطاع غزة.

وأوضح الإعلامي، أنه أثناء ذهابه إلى معبر رفح ومنه إلى قطاع غزة، رأى بعينه القوافل التي تحوي المساعدات الإنسانية لا تنقطع، وهدايا إنسانية من صندوق تحيا مصر، ومواد إعادة التعمير لأشقائنا في غزة، وبالتالي هناك تضامن رسمي وشعبي، مؤكدًا أن برج الجلاء يضم مكاتب للقنوات الأجنبية، وبتدميره أصبحت مقرات القنوات أعلى السطوح، كما تم استعراض حاملات كاميرات من تحت أنقاض البرج.

ورصد الإعلامي لافتة مدون عليها أسماء ملاك برج الجلاء، وكان بها عيادات أسنان ومقر جمعية وكلاء السفر في غزة، ومكتب لجامعة القدس المفتوحة، كما استعرض كتبًا من تحت الانقاض، ورصد أيضًا سكان برج الجلاء يفترشون الشارع، «حاجة تحزن، لما أشوف أسقف 13 دور متراكمة فوق بعضها البعض، لكن نأمل أن يخفف إعادة الإعمار كل هذه المعاناة».