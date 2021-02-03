عمرو خليل: غرق العبارة السلام 98 ذكرى مؤلمة ما زالت في الوجدان

قال الإعلامي عمرو خليل، إن البرنامج على موعد مع استضافة قامة كبيرة لعالم مصري في الخارج، في جامعة هارفارد الأمريكية، وهو عالم كبير متخصص في أمراض السكر والباطنة، وهو الأستاذ الكبير أسامة حمدي، ألف كثير من المؤلفات، وسيتم سؤاله عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والجديد في اللقاحات، ونسبة الشفاء عن طريق اللقاح، وفترة وجود الأجسام المضادة في الجسم، بعد الإصابة بكورونا، وكذلك الحديث عن الموجات الخاصة بكورونا.

ذكرى أليمة وقعت منذ 15 عاما ما زالت في الوجدان

وأضاف خليل خلال تقديمه برنامج «من مصر» المذاع على فضائية cbc، وسنبدأ بذكرى مؤلمة وصعبة على الجميع وقعت من 15 عاما، وهي غرق عبارة السلام 98، والتي سبب ألم محفور في الوجدان ما زال في عقل الأشخاص، وشهدت العبارة وفاة 1032 شخص، نحسبهم شهداء مع نجاة 388 شخص.

كل شخص له قصة نجاة خاصة في عبارة السلام 98

وتابع خليل: كل شخص كان له قصة نجاة من هذه الحادثة الأليمة وكانوا في وسط موج البحر الأحمر ورحمة الله على الشهداء من المصريين ومن جنسيات أخرى ونسأل الصبر والسلوان لأهلهم ونحن نترحم عليهم وهذا كان في فجر يوم 3 فبراير في ظل وقت متأخر من الليل.

موعد مع شخص ناجي من العبارة

وواصل الإعلامي عمرو خليل: نحن اليوم، على موعد مع أحد الناجين، ليحدثنا عن طريقة نجاته من الموت المحقق، بعد ساعات عقب ظهور مراكب الإغاثة والنجاة وعمليات الإنقاذ التي وصلت بعد 6 ساعات.