تبدأ غدا.. بني سويف تستعد لإجراء امتحانات الشهادة الإعدادية

على قدم وساق تنهي مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021، والتي تجرى غدًا الثلاثاء داخل 330 لجنة فرعية موزعين على جميع الإدارات التعليمية، حيث يؤدي 51 ألف و564 طالبا وطالبة الامتحان، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة ضد فيروس كورونا المستجد.

من جانبه راجع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع وكيل وزارة التربية والتعليم، الاستعدادات النهائية لإجراء امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021، والتي ستنطلق غد الثلاثاء، وتختتم في 7 يونيو المقبل، حيث يؤدي 51 ألفًا و564 طالبًا وطالبة الامتحان في 330 لجنة فرعية موزعة على جميع الإدارات التعليمية.

محافظ بني سويف يوجه بالتنسيق بين الوحدات المحلية والإدارات التعليمية لتوفير الراحة لطلاب الشهادة الإعدادية

ووجه محافظ بني سويف باستمرار التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الادارات التعليمية بتوفير ‏سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان في هدوء ودون حدوث أي ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء أداء الامتحانات، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية باللجان، على ألا يتجاوز عدد الطلاب 14 طالبا بكل لجنة فرعية، ومتابعة الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وكشف الحرارة على الطلاب والمعلمين يوميا قبل دخول اللجان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين بتلك اللجان.

تعليم بني سويف: لجان تصحيح الشهادة الإعدادية تتزامن مع أعمال الامتحانات

وأكدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المديرية أتمت استعداداتها لبدء ‏امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث تم تشكيل غرف عمليات فرعية بإدارات التعليم متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير الامتحانات، مضيفة أنه قد تم الانتهاء من توزيع رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على 330 لجنة على مستوى المحافظة.

وأشارت إلى أن لجنة تقدير الدرجات استعدت لبدء تصحيح أوراق الإجابات بالتزامن مع أداء الطلاب للامتحانات، حيث من المقرر أن تبدأ أعمال التصحيح بمادة اللغة العربية يوم الأربعاء 2 يونيه 2021، وتم التأكيد على توفير كافة سبل الراحة للمعلمين القائمين على تقدير الدرجات، وإزالة أية معوقات تعوق عملية التقدير، مع تحري الدقة في أعمال التصحيح والمراجعة وعدم ترك أي جزئية في السؤال، فيما تم التشديد على لجنة النظام والمراقبة «الكنترول» بتوخى الحرص والدقة في مراجعة أوراق الإجابات قبل أعمال الرصد حرصا على مصلحة الطلاب.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية 2021 ببني سويف

كان محافظ بني سويف قد اعتمد في وقت سابق جداول امتحان شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية العامة والمهنية) للعام الدراسي 2020 /2021 (عام ومهني)، حيث تُعقد الامتحانات على مدار 6 أيام، وتبدأ الثلاثاء 1 يونيه باللغة العربية والخط والإملاء، ويوم الأربعاء 2 يونيو الدراسات الاجتماعية، والخميس 3 يونيو بالهندسة، والسبت 5 يونيو للغة الأجنبية، والأحد 6 يونيو للعلوم، وتختتم يوم الاثنين 7 يونيو بمادة الجبر، وقد تمت مراعاة أن يخصص لكل مادة يوم واحد للتيسير على الطلاب وتخفيف الكثافة والتواجد داخل اللجان.