تفاصيل حادث خروج قطار بني سويف.. عودة الحركة و86 ميكروباصا لنقل الركاب

شهدت مدينة ببا جنوب محافظة بني سويف، اليوم الأحد، حادث خروج بروجي عربة القطار رقم 833 روسي «أسوان ـ القاهرة» عن القضبان، قرب محطة السكة الحديد، حيث سقطت عجلة من البوجي الخلفي للعربة الثالثة رقم 1424 على الخط النازل، دون وقوع إصابات أو تلفيات، ما تسبب في عُطل خط «أسوان ـ القاهرة» عند محطة ببا، قبل أن تقوم هيئة السكة الحديد بإعادة تشغيل حركة القطارات بتشغيل الخط الطالع في الاتجاهين، لعدم تعطيل حركة مسير القطارات، ولحين رفع العربة من على الخط النازل بواسطة الأوناش التي تم دفعها إلى الموقع، لإعادة حركة مسير القطارات بصورة عادية في الاتجاهين، وتم تشكيل لجنة فنية لمعرفة سبب الواقعة.

بداية حادث خروج قطار بني سويف

البداية كانت بتلقي اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العميد أسامة يونس مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بأنه في أثناء قيام قطار رقم 833 روسي «أسوان ـ القاهرة» من محطة ببا، سقطت عجلة من البوجي الخلفي للعربة الثالثة رقم 1424 على الخط النازل، ولا يوجد إصابات أو تلفيات ونتج عن ذلك عطل الخط النازل الطوالي «أسوان ـ القاهرة» عند محطة ببا.

توفير 86 سيارة لموقع حادث خروج قطار بني سويف لنقل الركاب

على الفور انتقل العميد أسامة يونس مأمور مركز شرطة ببا، يرافقه هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا إلى مكان العُطل، وجرى توفير أكثر من 86 سيارة أجرة ميكروباص وميني باص لنقل ركاب القطار إلى القاهرة، بالتعاون مع إدارة المواقف.

السكة الحديد تشغل الخط الطالع في الاتجاهين بسبب حادث خروج قطار بني سويف

ودفعت هيئة السكة الحديد بأوناش الهيئة إلى موقع حادث خروج قطار بني سويف، لرفع آثاره عقب فصل العربة التي خرجت عن القضبان، وبدأت في تسيير حركة القطارات بعد تشغيل الخط الطالع في الاتجاهين، لعدم تعطيل حركة مسير القطارات ولحين رفع العربة من على الخط النازل بواسطة الأوناش التي تم دفعها إلى الموقع، لإعادة حركة مسير القطارات بصورة عادية في الاتجاهين، وجرى تشكيل لجنة فنية لمعرفة سبب الواقعة.

غنيم يتابع حادث خروج قطار بني سويف ويوجه نائبه بالانتقال إلى موقع الحادث

من جانبه؛ تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مستجدات توقف القطار القادم من أسوان للقاهرة في نطاق مركز ببا، إثر خروج إحدى عجلات القطار من العربة رقم 4 عن قضبان السكة الحديد دون أي اصابات، وكلف المحافظ فور إبلاغ غرفة الأزمات بالواقعة، نائبه، بسرعة الانتقال للموقع لتسهيل اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية وسكة حديد بني سويف.

وانتقل نائب المحافظ للموقع، ويرافقه رئيس المدينة، حيث تم عمل كردون أمني حول الموقع، وإخلاء القطار بالكامل ونزول جميع الركاب للحرم الآمن، وتم تدبير وسائل انتقال للركاب نحو 80 ميكروباصا و6 أتوبيسات ميني باص، وتمت مغادرة الجميع ولا يوجد أي تكدس.

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