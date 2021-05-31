«وكالة الفضاء المصرية» عن مبادرة «كويكب مصر»: لنشر الوعي بثقافة الفضاء

قالت هيا علاء، منسق الإعلام بوكالة الفضاء المصرية، إن الوكالة تعمل على إنتاج برامج تدريبية لفتح مجال لتوطين تكنولوجيا الفضاء، مشيرة إلى أن أحد أهم مبادرات الوكالة هي مبادرة «كويكب مصر»، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، رغبة منها في نشر الوعي بثقافة الفضاء في مصر، وتسعى الوكالة بقوة، نحو توطين دراسات علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، وعليه قدمت العديد من البرامج التدريبية المتنوعة.

وأضافت «علاء»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج « الجورنالجي»، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أن ثقافة الفضاء هي جديدة على الشارع المصري، «زي ما فيه حد بيطمح يكون دكتور أو مهندس، إيه المشكلة إن شخص يكون عنده طموح لكي يكون رائد فضاء مصري»، موضحة أن الوكالة أطلقت مبادرة «كويكب مصر» والتي تعتبر المبادرة الأولى من نوعها، لنشر ثقافة تكنولوجيا الفضاء بين طلاب كلية الإعلام.

وأردفت منسق الإعلام والتسويق بوكالة الفضاء المصرية، أن المبادرة عبارة عن برنامج لتدريب طلاب الإعلام في الوكالة لمدة يوم على أساسيات العلاقات الدولية ودورها في نشر ثقافة الفضاء، وتعد المبادرة فرصة ذهبية لطلاب الجامعات خاصة كليات الإعلام التي أقبلت بشدة وحرصت على المشاركة الفعالة لطلابها، لما لها من امتيازات تم توفيرها لأول مرة لهم من خلال مبادرة «كويكب مصر».