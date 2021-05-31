هاجر عفيفي: هادي الجيار زارني في المنام وكان مبسوط

قالت الفنانة هاجر عفيفي، عبر حسابها على «فيسبوك»، إن الفنان الراحل هادي الجيار، والذي رحل عن عالمنا منذ أشهر قليلة متأثرا بفيروس كورونا، زارها في المنام.

وكتبت هاجر عفيفي، «حلمت النهاردة بالأستاذ هادي الجيار ألف رحمة ونور عليه كان جاي بيضحك ومبسوط زي ما كنت بشوفه دائما، طاقته طول الوقت كانت حلوة وإيجابية، ياريت ندعيله كلنا»

وفاة هادي الجيار متأثرا بفيروس كورونا

توفي الفنان هادي الجيار، يناير الماضي بفيروس كورونا، بعد أيام قليلة من إعلان إصابته بالفيروس عبر حسابه على «الفيسبوك»، حيث كتب قائلا: «أصابني فيروس كورونا اللعين.. برجاء الدعاء بالشفاء»، وذلك قبل أن تتدهور حالته الصحية ليتم نقله إلى مستشفى الهرم حيث وافته المنية هناك.

وكانت آخر أعمال هادي الجيار مشاركته في بطولة «فلانتينو» مع الفنان الكبير عادل إمام الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وشارك في بطولته كل من دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، هدي المفتي، سليمان عيد، بدرية طلبة، إنعام الجريتلي وكوكبة من النجوم، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.

مشاركة هادي الجيار في الاختيار2

كما شارك «الجيار» قبل وفاته في تصوير مسلسل «الاختيار2»، وتوفي قبل أن يعرض المسلسل في رمضان الماضي، وكان يجسد دور والد الرائد يوسف، والذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي.

مسلسل «الاختيار 2» بطولة كل من أحمد مكي، وأسماء أبو اليزيد، وكريم عبد العزيز، وإنجي المقدم، وبشرى، وإياد نصار، وهادي الجيار، وأحمد حلاوة، وليلى عز العرب، ورياض الخولي، وأحمد شاكر عبداللطيف، وأحمد سعيد عبدالغني، كما شارك عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم ماجد الكدواني وفتحي عبدالوهاب وسهر الصايغ وهشام ماجد وأشرف عبدالباقي وبيومي فؤاد.