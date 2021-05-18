أحمد حلاوة لـ«الوطن»: هادي الجيار تنبأ بوفاته بكورونا

رحل الفنان هادى الجيار، عن عالمنا بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وكانت آخر الأعمال التي قدمها، مسلسل «الاختيار 2»، الذي جمعه بالفنان أحمد حلاوة.

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كشف الفنان أحمد حلاوة، عن اللحظات الأخيرة التى قضاها مع الفنان هادي الجيار، قائلا: «قبل ما يتصاب الفنان هادي الجيار بكورونا، كان قاعد معايا قبلها بأسبوع، وقعد يقولى يا حلاوة أنا لو جاتلي كورونا هتموتني، ومش هقوم منها أبدا».

وتابع حلاوة: «جملة طول الوقت فى بالى، ومبقدرش أنساها أبدا، لأنه بالفعل بعدها بأسبوع بالظبط، لقيته بيكلمنى على التليفون، وبيقولى انه جاله كورونا، لكن للأسف معرفتش أكلمه بعد كدا، لأن حالته اتدهورت بسرعة جدا، وفعلا توفى زى ما توقع مقدرش يقاومها».

وأضاف «حلاوة»، أنه هو والجيار أصدقاء عمر، لأنهما عاشا فى منطقة واحدة منذ صغرهما، وكانا يحلمان سويا بالفن.

وأكد حلاوة أنه حزن حزنا شديدا عندما علم بخبر وفاة هادي الجيار، وهذا الأمر أثر عليه للغاية.

مسلسل الاختيار 2

كانت آخر الأعمال التى شارك فيها الفنان هادي الجيار، مسلسل الاختيار 2، بجانب كريم عبدالعزيز وأحمد مكى وأياد نصار وماجد الكدوانى ورياض الخولى وأحمد حلاوة وسلوى عثمان وإنجى المقدم وبشرى وأسماء أبو اليزيد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

وخلال أحداث مسلسل الاختيار 2، كان يجسد الفنان هادي الجيار، دور والد الفنان أحمد مكي، لكنه أيضا توفى خلال أحداث المسلسل.