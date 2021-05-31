محمد التاجي: محمد فراج فنان عبقري.. وكل جزء من جسده بيمثل

أشاد الفنان القدير محمد التاجي، بقدرات الفنان محمد فراج التمثيلية، بعد أن شاركا سويا فى مسلسل «لعبة نيوتن» الذي عرض خلال شهر رمضان المنقضي.

وقال «التاجي» لـ الوطن «كل أبطال مسلسل لعبة نيوتن رائعين، ولكن لو هناك فنان بهرني بالأداء فهو الفنان محمد فراج هو فنان عبقري، كل جزء من جسده بيمثل».

وأضاف «هذه ليست المرة الأولى التى أشارك فى عمل مع فراج فجسدت من قبل دور والده فى مسلسل الحصان الأإسود، ولكن فراج هذه المرة كان رائعا فهو حدوتة تانية».

وأشاد «التاجي» بمخرج العمل تامر محسن، لقدرته على اختيار فريق عمل محترف ورائع كان سبب رئيسيا وراء تفوق لعبة نيوتن على كل الأعمال التى عرضت خلال السباق الرمضاني.

من جانبه قال الفنان محمد فراج، إن عام 2021 كان صعبًا عليه، لكن الله أكرمه كثيرًا بالأعمال التي قدمها خلال الموسم الرمضاني الماضي، موضحًا أن مسلسل «لعبة نيوتن» تم تصويره لمدة عامين.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأحد، أن تأجيل المسلسل كان في صالحه، مشيرًا إلى أنه استمتع بالعمل مع الفنانة منى زكي، خاصة وأنه يحبها كثيرًا.

مسلسل «لعبة نيوتن» بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري تأليف وإخراج تامر محسن.

وحقق المسلسل ردود فعل واسعة بعد الحلقات الأولى من عرضه، بالإضافة إشادات نقدية حيث اختاره مجموعة كبيرة من النقاد ليكون واحدا من أفضل الأعمال الدرامية المشاركة في سباق الدراما الرمضانية 2021.