محمد فراج: منى زكي من أهم 3 فنانات في الوطن العربي

أكد الفنان محمد فراج، أن الفنانة منى زكي واحدة من أهم 3 فنانات على مستوى العالم العربي، لامتلاكها مقومات فنية واحترافية في عملها.

وقال فراج لـ«الوطن»، إن «منى زكى هي أفضل وأجمل فنانة تعاملت معها في حياتي، وهى أكثر فنانة مصرية وعربية احترافية في عملها، لدرجة أنها ممكن تموّت نفسها من أجل الفن، وليس لديها أي موانع من أجل أن يخرج العمل الذي تقوم ببطولته فى أفضل صورة».

وأضاف، «منى زكي حينما تجلس معها وهى تصور مشاهدها لا تجد أمامك سوى الشخصية التي تجسدها، فهي تنسى تماماً شخصيتها الحقيقية، الله سبحانه وتعالى رزقها بموهبة لا مثيل لها، ومن وجهة نظري هى من أقوى 3 ممثلات فى الوطن العربي، وأرى أنها لو شاركت في أعمال أجنبية ستكون فنانة عالمية بسبب الموهبة التي تمتلكها، فمجرد النظر فى عينيها وهى تمثل تأخذك لعالم آخر، للأسف هذا ثانى عمل معها فقط بعد فيلم الصندوق الأسود وأتمنى أن أعمل معها دوماً».

وعن كواليس مشهد اغتصابه لشخصية «هنا» فى مسلسل «لعبة نيوتن»، قال: «ما زلت أتذكر يوم تصوير هذا المشهد، وقد كان أهون علىّ أن أتسلق أعلى الجبال ولا أصوره».

وتطرق «فراج» لكواليس مشاهده مع الفنان محمد ممدوح، قائلًا: «أنا وتايسون في التصوير (ناقر ونقير)، لأن الشيخ مؤنس وحازم بينهما شيء مشترك، وهو (هَنا)، لذا من الطبيعى أن تمتلئ أجواء التصوير بالمشادات والصراعات، ولكن الكواليس كانت (100 فل)، لأن تايسون ليس مجرد زميل مهنة، بل هو صديق عمر وأخ لي، لولاهم جميعاً ما كنت قد نجحت، فكل مشهد فيه صراع وعنف بيننا كانت كواليسه عبارة عن ضحك وهزار».

يذكر أن محمد فراج جسد شخصية الشيخ مؤنس فى مسلسل «لعبة نيوتن» مع الفنانة منى زكي والفنان محمد ممدوح تايسون، والعمل من إخراج تامر محسن.