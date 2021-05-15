محمد فراج: كان نفسي أشارك في مسلسل «الاختيار» من السنة اللي فاتت

كشف الفنان محمد فراج تفاصيل مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار» الذي عرض خلال السابق الرمضاني لهذا العام، بعد أن حل ضيف شرف بالحلقة الأولى من العمل.

وقال فراج لـ«الوطن»: «كان نفسي أبقى موجود في مسلسل «الاختيار 2» من السنة اللي فاتت، أنا أحب الأعمال الوطنية التي تسرد قصص وحكايات حقيقية، ولا أعتقد أن هناك فنانا لا يحب أن يشارك فى تلك الأعمال الوطنية، وأكثر ما كان يجعلني أتمنى المشاركة في هذا العمل الضخم؛ هو تساؤل الجمهور دوما لي عن سبب إطلاق لحيتي واعتقادهم تجسيدي لدور شخصية إرهابية في مسلسل «الاختيار»، ولعدم معرفتهم بتفاصيل شخصية الشيخ مؤنس في مسلسل لعبة نيوتن.

وأضاف: «تلقيت اتصالا من المخرج بيتر ميمي وطلب مني لقائه، وبعد أن جلست معه علمت أنني سأقدم مشهد هاما في الحلقة الأولى مع كريم عبدالعزيز».

مسلسل الاختيار 2، من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وهو من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي، والعمل من بطولة أحمد مكي، وأسماء أبو اليزيد، وكريم عبدالعزيز، وإنجي المقدم، وبشرى، وإياد نصار، وهادي الجيار، وأحمد حلاوة، وليلى عز العرب، ورياض الخولي، وأحمد شاكر عبداللطيف، وأحمد سعيد عبدالغني، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم ماجد الكدواني وفتحي عبدالوهاب وسهر الصايغ وهشام ماجد وأشرف عبدالباقي وبيومي فؤاد.

و«الاختيار2» هو الجزء الثاني من العمل الذي عرض العام الماضي، ودار حول استشهاد البطل أحمد منسي، وتدور قصته حول بطولات رجال الشرطة المصرية، بعنوان «رجال الظل»، ويجسد الفترة التي شهدتها مصر من عام 2013 إلى 2019.