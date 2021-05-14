محمد فراج يكشف كواليس أصعب مشاهده في «لعبة نيوتن»: «عدى على خير»

روى الفنان محمد فراج تفاصيل واحد من أصعب مشاهده في مسلسل «لعبة نيوتن» للمخرج تامر محسن، وهو مشهد محاولة اغتصاب الفنانة منى زكي ضمن أحداث الحلقة الـ 26 من المسلسل.

وقال فراج لـ «الوطن»: «ما زالت أتذكر يوم تصوير هذا المشهد حتى يومنا هذا، فكان أهون علي أن أتسلق أعلى الجبال ولا أصوره، فطيلة الوقت كنت أحاول أطمئن نفسي على أن المشهد سيمر بشكل سليم والحمد لله تحقق هذا الأمر فى النهاية وأصبح تريند كافة منصات التواصل الاجتماعي».

وأشار فراج إلى أن منى زكي واحدة من أقوى 3 ممثلات في الوطن العربي، على حد تعبيره، موضحا: «رزقها الله بموهبة لا مثيل لها، فهي من أفضل وأجمل فنانة تعاملت معها في حياتي، وهي أكثر فنانة مصرية وعربية احترافية في عملها، لدرجة إنها ممكن تموت نفسها من أجل الفن، ليس لديها أي موانع من أجل أن يخرج العمل الذي تقوم ببطولته بأفضل صورة».

وأضاف: «وأرى إنها لو شاركت في أعمال أجنبية ستكون فنانة عالمية بسبب الموهبة التي تمتلكها، فمجرد النظر في عينها وهي تمثل تأخذ لعالم آخر، للأسف هذا ثاني عمل معها فقط بعد فيلم الصندوق الأسود وأتمنى أن اعمل معها دوما».

مسلسل «لعبة نيوتن» بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري تأليف وإخراج تامر محسن.

وحقق المسلسل ردود فعل واسعة بعد الحلقات الأولى من عرضه، بالإضافة إشادات نقدية حيث اختاره مجموعة كبيرة من النقاد ليكون واحدا من أفضل الأعمال الدرامية المشاركة في سباق الدراما الرمضانية 2021.