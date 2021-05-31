ارتفاع أسعار النفط في تعاملات آسيا.. وصعود عقود خام تكساس بنيويورك

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم، مع تركيز السوق على اجتماع خاص بسياسة إمدادات «أوبك+» المتوقع عقده في وقت مبكر من هذا الأسبوع، وأي تعليق حول احتمال عودة المعروض الإيراني، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وتم تداول برنت فوق 69 دولاراً للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط في نيويورك نحو 67 دولارًا للبرميل، بعد انخفاضها بنسبة 0.8% في تداولات الجمعة الماضية.

ومن المتوقع أن تلتزم منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وحلفاؤها بقرار زيادة الإنتاج في يوليو، خلال اجتماع المنظمة المقرر عقده غدا الثلاثاء، وفقًا لمسح أجرته وكالة «بلومبرج» الاقتصادية، الأسبوع الماضي.

وذكرت قناة «العربية»، أن ارتفاع الطلب دفع الأسعار إلى الأعلى، مشيرة إلى احتمال زيادة تدفق براميل النفط من إيران في حالة إحياء الاتفاق النووي.

ومن المقرر أن يبحث المستثمرين عندما يجتمع تحالف «أوبك+»، غدا الثلاثاء، عن أي أدلة بشأن المرحلة التالية من سياسة العرض للمجموعة، وسط توقعات متزايدة لتسارع الطلب حتى نهاية العام.

المؤشر الياباني يهبط 0.45% في بداية التعامل بطوكيو

بينما هبط المؤشر القياسي الياباني في بداية التعامل في «بورصة طوكيو للأوراق المالية»، اليوم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وتراجع المؤشر 0.45% إلى 29019.45 نقطة في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.38% إلى 1940.13 نقطة.

وأظهرت بيانات، اليوم، أن الإنتاج الصناعي لكوريا الجنوبية انخفض بأعلى معدل في 11 شهرا في أبريل الماضي، وانخفض الإنتاج في صناعة الرقائق، رئيسيا بسبب ارتفاع تأثير القاعدة.

وتراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.1% في أبريل الماضي مقارنة بمارس الماضي، ما يعد نقطة تحول من ارتفاع بنسبة 0.9% على أساس شهري سُجل في مارس.