مستشار الرئيس الفلسطيني: تنسيق كامل مع مصر حول مختلف القضايا

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن هناك تنسيقا كاملا وعلى أعلى المستويات بين فلسطين ومصر حول مختلف القضايا، وفق لما ذكرته وكالة أنباء «الشرق الاوسط».

وشدد الهباش، في تصريحات خاصة لقناة الحياة الفضائية، على أهمية الدور المحوري لمصر في القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر لها دور محوري ليس في القضية الفلسطينية ولكن في كل الشؤون الإقليمية العربية والإسلامية والدولية.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، أن هناك تناغما في المواقف بين فلسطين ومصر حول مختلف القضايا وفي مقدمتها ضرورة تثبيت تهدئة شاملة في كافة الأراضي الفلسطينية بما يشمل وقف كل الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات وعلى الفلسطينيين في مدينة القدس وعلى مناطق الضفة الغربية.

الهباش: ضرورة إطلاق عملية سياسية جدية

وأشار الهباش، إلى ضرورة إطلاق عملية سياسية جدية تفضي إلى إنهاء الاحتلال، مؤكدا أن الاحتلال هو سبب الأزمة وعندما ينتهي فإن 90% من قضايا المنطقة سوف تنتهي.

وتابع: «مطلوب كبت يد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ووقف الاعتداءات الإسرائيلية عن المقدسات الدينية ووقف التهجير ووقف هدم البيوت واقتلاع الأشجار»، مضيفا «أنه من الضروري البدء في إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من خلال آليات تشرف عليها الدولة الفلسطينية بمؤسساتها الرسمية بالتعاون مع المجتمع الدولي وفي مقدمته مصر».

وأوضح الهباش، أن الضمان الوحيد لوصول الدعم لمستحقيه أن يكون عبر قنوات رسمية، مشددا على وجود حكومة واحدة تمثل الشعب الفلسطيني المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطيني، مضيفا أن وزارة المالية الفلسطينية تنفق شهريا على احتياجات قطاع غزة أكثر من 120 مليون دولار، دون أن يكون هناك أي نوع من الجباية أو العائدات الضريبية من قطاع غزة.

زيارة الوفد الأمني المصري مفصلية وتاريخية

ومن جانبه، وصف وزير الإعلام الفلسطيني، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، زيارة رئيس المخابرات العامة الوزير عباس كامل إلى فلسطين بالمفصلية والتاريخية، مشيرا إلى أن الزيارة حملت رسائل واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس أولها أن مصر جاهزة للعمل ليل نهار لدعم القضية الفلسطينية بداية من تثبيت الهدنة.

وأشار أبو ردينة، في تصريحات خاصة لقناة «أون تي في»، إلى أن إعادة الإعمار مسألة هامة ستتولاها مصر، مضيفا «كانت هناك موافقة من الرئيس الفلسطيني كاملة لهذا الموضوع لما تملكه مصر من قدرات وإمكانيات، بالإضافة إلى الثقة الفلسطينية في مصر وسياستها».

وأكد المسؤول الفلسطيني، أن هناك سياسة فلسطينية مصرية عربية مشتركة متفق عليها وهي حل الدولتين وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية، فضلا عن إنهاء الانقسام وإعادة إعمار قطاع غزة.

بدوره، أعلن السفير الفلسطيني لدى مصر، دياب اللوح، أن القاهرة بالشراكة مع عمان تقوم باتصالات مكثفة تهدف لتثبيت وقف إطلاق النار، ووقف ما يجري في القدس لخلق مناخ مناسب لإعادة إعمار قطاع غزة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

إلى ذلك، قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جابي أشكنازي، إن نشاط السلطة الفلسطينية في المنظمات والمحافل الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان، يضر بفرص التعاون في المستقبل.

وأكد أشكنازي، أن إسرائيل لن تسمح بوضع يكون فيه إعادة تأهيل قطاع غزة وسيلة لتمكين حركة «حماس» من إعادة بناء قدراتها الإرهابية، مضيفا أن إعادة إعمار غزة لن يتحقق أيضا دون إيجاد حل لمسألة إعادة الأسرى الإسرائيليين المفقودين والمحتجزين لدى منظمة حماس.

وعلى صعيد آخر، أدى سمير الرفاعي، اليمين القانونية، أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سفيرا لدى الجمهورية السورية.

وحضر مراسم أداء اليمين القانونية، التي جرت في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، أمس الأحد، وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

يشار إلى أن السفارة الفلسطينية بدمشق، نعت في 17 أبريل الماضي السفير الفلسطيني محمود الخالدي، الذي توفى جراء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد.