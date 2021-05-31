سيدة من غزة تبكي خلال حديثها عن القصف الإسرائيلي: فقدت 14 فردا.. فيديو

أجرت موفدة فضائية إكسترا نيوز، عدة حوارات مع أهالي قطاع غزة، بعد وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في تغطية استثنائية قدمتها من داخل قطاع غزة، حيث رصدت ترحيب سكان القطاع بوقف إطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل برعاية مصرية، مشيدين بالرئيس عبدالفتاح السيسي.

وخلال الحلقة حكت الحاجة «أم بشار»، وهي منهارة من البكاء، مآسي القصف الإسرائيلي الأخير على غزة، قائلة إنها فقدت 14 شخصا من أفراد عائلتها جراء القصف، من بينهم شقيقها الطبيب.

وتابعت: «علاقتي به فوق ما تتصور، مفيش إنسان زيه في طيبته وحسنه وعطفه، أخويا حاصل على دكتوراه من ألمانيا، وأولاده كلهم دكاترة، عنده ولدين واحد في ألمانيا وبنت في أبوظبي».

من جانبه قال زوجها الحاج «أبو بشار»، إنهم لم يكونوا يخشون على أنفسهم بنفس قدر خوفهم على الأطفال من جراء القصف الإسرائيلي، «أحنا فقدنا قرايبنا وابن عمتي، وزوج الحاجة كان أخ وحبيب وعم وصديق، كوكتيل من القرايب، وكنا بنتمنى بالفعل وقف إطلاق النار عشان الأطفال».

وعبر منصور أبوهدين، أحد المتضررين جراء القصف الإسرائيلي الأخير، عن سعادته بالمساعدات المصرية لقطاع غزة، قائلا: «منذ 1948 أملنا في الله ومصر، مصر هي الدولة الوحيدة الشقيقة، وبنحب الشعب والحكومة المصرية لأنهم مخلصين وبيقفوا مع القضية الفلسطينية قلبا وقالبا، وبنحيي الرئيس السيسي ونقوله الله يحفظك».

وعن فتح معبر رفح لاستقبال المصابين الفلسطينيين، قال: «بمجرد أنهم بيقولوا هيفتحوا المعبر تزيد لينا الروح والمعنويات وصلابة وصمود، لأن المعبر هو شريان الحياة الوحيد للقطاع، وبيشهد للشعب المصري في المصداقية والأمانة والتقدم».

وتابع: «أول لما قالوا إن الرئيس السيسي أعلن عن مبادرة للإعمار، ودعم مبلغ 500 مليون دولار، انبسطنا بشكل كبير، خاصة مصر دولة كبيرة وعريقة ولها تاريخ وريادة ونشكر الشعب والحكومة المصرية».