«الاتحاد»: الإمارات تسعى لإيجاد حل سلمي شامل للقضية الفلسطينية

أكدت صحيفة الاتحاد الإماراتية، أن الإمارات تسعى إلى إيجاد حل سلمي شامل وعادل ومستدام للقضية الفلسطينية، انطلاقا من مواقف سياسية ثابتة وراسخة ونهج إنساني امتد لأكثر من خمسة عقود، والتزاما بصون الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الاثنين تحت عنوان «دعم إنساني»، أن الإمارات أرسلت مساعدات طبية عاجلة لقطاع غزة، بهدف مساعدة الشعب الفلسطيني على مكافحة جائحة كورونا، تضمنت عشرات الأطنان من المستلزمات الطبية وعشرات آلاف جرعات لقاح «كوفيد - 19»، إلى جانب توسيع برنامجها الغذائي بتوزيع 19 مليون وجبة إضافية للمحتاجين من العائلات والأفراد والمتضررين من الأحداث الأخيرة في القطاع.

وأضافت أن المساعدات الإماراتية تأتي في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والصحية في الأراضي الفلسطينية، جراء تداعيات «الجائحة» والأحداث الأخيرة في قطاع غزة، للتخفيف من وطأة هذه الظروف على الأشقاء، إلى جانب عملها مع كافة الشركاء المحليين والدوليين لتحقيق هدفها السامي في بناء مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً واستقراراً لشعوب المنطقة.