سفير فلسطين بالقاهرة: مصر دولة مؤثرة ومحورية على مستوى العالم والإقليم

قال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، إنه فخور بما حققته مصر من نهضة خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن القاهرة ليست دولة عربية مؤثرة على مستوى المنطقة فقط، بل دولة مؤثرة ومحورية على مستوى العالم والإقليم.

وتابع "اللوح" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجورنالجي"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء أمس الأحد، أن ما تقوم به القاهرة لصالح القضية الفلسطينية مُقدر بشكل كبير من القيادة والفصائل الفلسطينية بكل مكوناتها، خاصة أن مصر شريك مع فلسطين في كل شيء.

وتابع أن اللواء عباس كامل مدير المخابرات العامة المصرية، حمل رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تضمن في مقدمتها أن فلسطين في قلب كل مواطن مصري، وأن القضية الفلسطينية على رأس أولويات القيادة المصرية.

ولفت إلى أن القاهرة بالشراكة مع الأردن تقوم باتصالات مكثفة تستهدف تثبيت وقف إطلاق النار، والحيلولة دون تكرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ووقف ما يجري في القدس، لخلق مناخ مناسب لإعادة إعمار قطاع غزة، وإحداث انطلاقة جدية في المسار السياسي.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نقلها رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، خلال زيارته للأراضي الفلسطينية، تؤكد دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني.

وأوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفدا أمنيا رفيع المستوي لإسرائيل والأراضي الفلسطينية، لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار ومناقشة سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة الغربية وقطاع غزة.

كما وجّه الرئيس، الوفد، لدفع جهود إنهاء الانقسام الفلسطيني، مؤكدا أهمية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار التصعيد بين إسرائيل وفلسطين.