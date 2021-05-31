مديريات التعليم: منسق صحي في اللجان الامتحانية لطلاب الشهادة الإعدادية

تنطلق غدا الثلاثاء الموافق 1 من شهر يونيو، امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 في محافظة القاهرة، وسط تنفيذ إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورنا المستجد، كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية، إضافة إلى إلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية وعدم خلعها.

وقال مصطفى عبده، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، إنّ الإدارة حرصت على الاستعداد الجيد لعقد الامتحانات، وجرى التأكيد على جميع المدارس بتكثيف الإجراءات الوقائية المشددة، وتوفير مواد التعقيم اللازمة لتطهير وتعقيم اللجان الامتحانية قبل وبعد أداء الامتحانات.

وأضاف عبده في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الإدارة التعليمية بها ألفين و45 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات غدا ورقيا بالمدارس، وجرى تخصيص منسق صحي في الإدارة التعليمية ومنسق في كل لجنة امتحانية للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

من جانبه، أكد ناصر شعبان، مدير الإدارة التعليمية بمحافظة الجيزة، أنّ الامتحانات ستبدأ الأسبوع المقبل، وسط إجراءات وقائية مشددة، وسيتم تخصيص غرف عزل في المدارس لعزل الطلاب المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف «شعبان» لـ«الوطن»، أنّه سيتم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة للوقف على أبرز المستجدات والاستعدادات النهائية لعقد الامتحانية، وسيتم منع دخول الطالب بالهاتف أو دون ارتداء الكمامة الطبية.

طلاب البعثة المصرية بالسوادن يؤدون اليوم امتحان الفلسفة والمنطق والأحياء والرياضيات البحتة

وفي سياق منفصل، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ جدول امتحانات الثانوية العامة للبعثة المصرية بالسودان، ينتهي يوم الثلاثاء الموافق 8 يونيو، في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، ويعقد اليوم امتحان الفلسفة والمنطق والأحياء والرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل).

وأضافت الوزارة، أنّ الطلاب يؤدون غدا الثلاثاء الموافق 1 من شهر يونيو امتحان اللغة الأجنبية الأولى والتربية الوطنية، ويوم الأربعاء امتحان الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية)، ويوم الخميس يؤدي الطلاب الامتحان في مواد الجغرافيا والجيولوجيا والعلوم البيئية والرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، ويؤدي الطلاب يوم السبت الامتحان في مواد التاريخ والفيزياء، ويوم الأحد الامتحان في مواد اللغة الأجنبية الثانية، ويوم الإثنين علم النفس والاجتماع والكيمياء.