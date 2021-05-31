غدا.. قطع المياه 12 ساعة عن 15 منطقة في الجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن 15 منطقة «منطقة المسابك – عزبة المفتي – مدينة السادات – أرض الحداد – شارع الاعتماد – من فيلا مرجان حتى نقطة بشتيل – العروبة ومتفرعاتها – امتداد المعهد الديني – امتداد سيدي عبدالعزيز – ما بين العروبة والدائري -نزلة القومية – منطقة مسجد الخولي – منطقة داير الناحية – منطقة متولي الشعراوي – شارع القومية العربية» وذلك اعتبارا من الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء الموافق 2021/6/1 حتي الثامنه من صباح يوم الأربعاء الموافق 2021/6/2.

أرجعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، سبب الانقطاع إلى طلب الهيئة القومية للأنفاق بأعمال تحويل خط الصرف الصحي قطر 1200 مم المتعارض مع تنفيذ محطة مترو الأنفاق «القومية» ضمن المرحلة الثالثة لمترو أنفاق القاهرة الكبري.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مبينة أنَّ الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.