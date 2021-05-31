«كيا» تكشف عن صور تشويقية لـ«سبورتاج» الجديدة

كشفت شركة «كيا» عن أول الصور التشويقية لسيارة سبورتاج الجديدة، مستعرضةً الجيل الخامس من سيارتها الرياضية متعددة الأغراض والأكثر شعبية.

وتم تحسين سيارة سبورتاج الجديدة كلياً، والتي سيُكشف عنها في يوليو المقبل في كوريا، بعناية لتشكل علامة فارقة في فئتها، بفضل تطوّرها الممتد إلى تصميمها الخارجي والداخلي وتقنيات الاتصالات ومجموعات نقل الحركة عالية الاستجابة وشديدة الكفاءة في الوقت نفسه.

وتأتي سيارة «سبورتاج» لتجسّد فلسفة التصميم الجديدة في كيا باسم «اتحاد الأضداد»، والتي تم الكشف عنها في وقت سابق من العام الحالي لتنال ثناءً واسعاً في أوساط المصممين، حيث تؤثر هذه الفلسفة على مختلف جوانب شخصية ومظهر سيارة سبورتاج، وتظهر الصور المبكرة المنشورة للسيارة مظهراً مدعّماً وحديثاً للسيارة الرياضية متعددة الأغراض، مع طابعٍ عام مستقىً من مثالية وبساطة الطبيعة، ليتحد الجانبان المتضادّان بأسلوب يعبّر بأفضل شكل ممكن عن أسلوب كيا الجديد في التصميم.

كما تأتى سيارة سبورتاج الجديدة كلياً ضمن التحوّل الأخير في علامة كيا التجارية، الذي يرمي لإنشاء حلول نقل مستدامة لعملائها، من خلال تجديد كافة أوجه أعمالها، وجاءت أول خطوات هذه الرحلة في مارس الماضي، مع كشف كيا عن أول سياراتها الكهربائية بالبطارية حصراً «EV6».

تصميم خارجي مهيب وداخلي مبتكر

تتمتع سيارة سبورتاج الجديدة كلياً بحضور مهيب وقوّي ومظهر عام أنيق في الوقت نفسه، ومن التفاصيل الجديرة بالملاحظة الخطوط الواضحة والأنيقة التي تتموج على أسطح السيارة، فيما تتمتع مقدّمة السيارة بطابع مثير للفضول، مع الشبك الأمامي الأسود متقن التفاصيل ورسوماته الممتدة على كامل عرض واجهة السيارة.

أما مؤخرة السيارة فتتمتع بخطوط أكتافها المضخّمة التي تنحدر بأناقة لتلتقي بمصابيح أضواء التشغيل النهارية، المحيطة بشعار كيا واسم سبورتاج.

أما التصميم الداخلي فهو عبارة عن مساحة لعناية فائقة بالسائق، ليساهم في تعزيز شخصية السيارة الجريئة، وسلاسة ميزاتها وابتكار تقنياتها، وفي مركز المقصورة تقع الشاشة المدمجة المنحنية، المنحوتة بجمالٍ فائق.

وقال كريم حبيب، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مركز التصميم العالمي في «كيا»: «استقينا إلهامنا من قيم التصميم التي وضعناها لنجمع الطبيعة بالتكنولوجيا، فجاءت سيارة سبورتاج الجديدة كليًاً كتحدٍّ للمعايير العادية من خلال تصميمها الخارجي الجريء والعصري، مع مقصورتها الداخلية وتفاصيلها الجميلة المختارة بعناية».

وتابع: «انصب تركيزنا بالكامل مع سيارة سبورتاج الجديدة كلياً على تحدّي أنفسنا ودفع الجيل الخامس من هذه السيارة الرياضية متعددة الأغراض إلى مستوىً جديد تماماً»، لافتا إلى أنه سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل الخاصة بميزات التصميم الجديدة لسيارة سبورتاج الجديدة في الأسابيع المقبلة.